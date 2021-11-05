Поддельные масло и сыр нашли в магазинах: кто производитель

Пусть пища будет лекарством — эти слова принадлежат великому Гиппократу. Конечно все люди с этим выражением согласны. Из еды организм берёт не только энергию, но и все необходимые витамины, вещества для нормальной жизнедеятельности. Молочные продукты находятся в списке самых полезных для человека. К сожалению не все производители продуктов питания работают следуя ГОСТам и наставлениям великих учёных.





Так недавно на украинском рынке выявили очередной фальсификат масла и сыра. Поддельную продукцию производили ООО “Оди” и ООО “Валкивский молочный завод”, а выявили их в двух школах Кировоградской области. Сейчас по этому делу уже проводит расследование Госпотребслужба. Продукты питания изъяты и направлены на анализ состава в лаборатории.

Лабораторная экспертиза фальсификатов

Когда происходят подобные случаи, продукцию отправляют на независимую экспертизу. Так было сделано и с изъятой продукцией:

масло “Селянське” 73% жирности;

сыр фасованный кисломолочный 9% жирности.

В лаборатории нашли несоответствие составам продукции, а именно наличие растительных жиров. Такие продукты ни в коем случае нельзя употреблять в пищу детям и даже взрослым.

Растительный жир, такой как пальмовое масло (который чаще всего подмешивают в продукцию), запрещен во многих странах. Он опасен для здоровья. Но многие производители добавляют его, чтобы удешевить себестоимость товаров.

Что известно о производителях

ООО “Оди” находится в Хмельницкой области и ООО “Валкивский молочный завод” расположен в Харьковской области. Ранее эти предприятия не были уличены в производстве фальсификата.

Теперь же на них пройдет целый ряд проверок, которые укажут случайно ли попал пальмовый жир в продукцию или это осознанное нарушение. На сегодня производство и там, и там приостановлено.

Школы и сады, где также было доставлено их масло и сыр должны обратиться в Госпотребслужбу с соответствующим заявлением.