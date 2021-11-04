Астрологи роповіли про те, що приваблює чоловіків у жінках різних знаків зодіаку

Стандарти краси та життєві підвалини змінюються так часто, що за ними не вжинешся. Але головні риси характеру не піддаються впливу часу. Для представників сильної статі менш важливі вбрання та зачіски – набагато більше значення мають загальний стиль, особиста чарівність, природна привабливість.





Астролог Таша Ігошина розповіла, що подобається чоловікам у представницях різних знаків зодіаку.

Овен

Жінка-Овен – самостійна та сильна духом. Вона ставить собі амбітні завдання і наполегливо домагається свого. Хлопці люблять у них відповідальність, захопленість спортом та чесність, таку собі чоловічу прямолінійність. З такими дівчатами легко та приємно вести бізнес, дружити. Їм можна довіряти.

Телець

Жінка-Телець є втіленням чуттєвості та сексуальності. Вона ніжна, витончена, незабутня коханка. Ця жінка легко заманить у свої обійми будь-якого кавалера, а він у свою чергу оцінить її талант господині. Обранцю Тельця забезпечено чистий і гарний будинок, смачна вечеря та турбота ласкавих рук дружини.

Близнюки

Жінка-Близнюки може чудово реалізувати себе в науковій, дослідній діяльності, в журналістиці завдяки гострому розуму та допитливості. З нею не буває нудно, адже це справжнє джерело знань! Чоловік оцінить її інтелект, уміння слухати та розуміти, бути надійним другом.

Рак

Жінка-Рак покаже своєму коханому справжню романтику. Вона знає, як перетворити побачення на свято ! Ця дівчина уважна, дбайлива та господарська. Сильну стать вона приваблює зовнішньою вразливістю, певною мірою наївністю та зворушливістю.

Лев

Жінка-Лев — натура горда та владна. Вона знає собі ціну і не соромиться це демонструвати. Чоловік цієї яскравої та неординарної особистості скоро визнає, що вона завжди має рацію, і це не жарт, а факт. Хлопцям у таких дівчатах подобається творча жилка, але домогтися розташування цієї талановитої дами непросто — тому вона ще привабливіша!

Діва

Жінка-Діва вселяє довіру. Чоловіки легко віддають їй зарплату — вона знає, як нею грамотно розпорядитися. Діви стають відмінними бухгалтерами та фінансовими аналітиками завдяки особливому складу розуму, акуратності та раціональності. Партнер цієї дівчини також оцінить її вивірений стиль та доглянутий зовнішній вигляд.

Терези

Жінка-Терези – різнобічна особистість. Вона легко захоплюється, тому, ймовірно, змінить не одну професію протягом життя. Ця представниця прекрасної статі не боїться самотності і виявляє крайню розбірливість, тому завоювати її не кожному під силу. Зате наполегливішому дістанеться чарівна, розумна і бездоганно стильна супутниця.

Скорпіон

Жінка-Скорпіон є пристрасною та сексуальною натурою. Чоловіки бачать у ній неймовірно привабливу загадковість, таємницю, яку хочеться розкрити. Ця панночка також захоплюється містикою, цікавиться ворожіннями, картами таро, наприклад, і багато хто робить на цьому шляху успіхи. Все завдяки природній проникливості та розвиненій інтуїції.

Стрілець

Жінка-Стрілець – спортивна, рухлива, цілеспрямована. Вона розумна і освічена, амбітна і приречена на успіх. Сміливість та пробивний характер викликають повагу та бажання відповідати, це надихає чоловіків.

Козеріг

Жінка-Козеріг знає, як організувати побут та робочий процес. У неї все розкладено по поличках. Ця дівчина до всього виявляє діловий та раціональний підхід і досягає великих успіхів у кар’єрі . Головною перевагою Козерога чоловіки бачать уміння поєднувати сімейні чи романтичні стосунки з бізнесом, надійність, упевненість, яку вона дарує партнеру.

Водолій

Жінка-Водолій — добрий друг, вірний та чесний. Вона незалежна від чужої думки, стереотипів, не шукає в чоловікові спонсора і захисника. Ця дівчина може сама себе забезпечити та заміж не поспішає. При цьому вона приваблює кавалерів своєю комунікабельністю, доброзичливістю, популярністю. З Водолієм хочеться говорити, їй можна довіряти, її вільні погляди на світ цікавлять.

Риби

Жінка-Риби сповнена таємниць. Вона еротична і сексуально приваблива. Чоловіки бачать її незвичність, відчувають мудрість та внутрішню силу. В обіймах цієї піднесеної красуні обранець відчуває неймовірні емоції, кожен акт кохання йому стає незабутнім. З такою дівчиною хочеться бути поряд щохвилини.