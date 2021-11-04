Рейтинг красивейших мест на планете для туристов 2022

Если вы не знаете, куда отправиться на отдых, обязательно посмотрите рейтинг ТОП-10 красивейших мест туристического гида Lonely Planet. В списке оказались действительно те локации, которые влюбят в себя любого человека. Уже можно начать планировать отпуски на 2022 и рекомендации туроператора будут полезными.





Топ красивейших стран по мнению оператора

В списке оказались острова Кука. Архипелаг расположен в Новой Зеландии. Также в рекомендацию попали:

Норвегия (из-за удивительной природы и невероятных пейзажей);

Маврикий;

Белиз;

Словения;

Ангилья (вы просто должны побывать на этих пляжах);

Оман;

Непал;

Малави (сердце Африки).

И уже который год подряд в топе остается Египет, а точнее красота Средиземного моря. Уже ни для кого не секрет, что дайвинг тут стоит любых богатств на земле.

Какие города можно посетить

На этом рекомендации от операторов на 2022 год не закончились. Эксперты по туризму составили список городов, в которых нужно побывать. Архитектура. музеи, развлечения, вкусная еда и интересная история — вот основные критерии, по которым был составлен ТОП. Итак, в список попали:

Окленд, Новая Зеландия. Имеет выход к двум бухтам разных морей. Тайбей, Тайвань. Омываемый со всех сторон морями. Фрайбург, Германия. Множество всевозможных экскурсий, которые вы сможете выбрать по своему вкусу. Атланта, США. Самые яркие горящие туры для туристов. Лагос, Нигерия. Отдых в этом месте станет просто незабываемым. Никосия, Кипр. Уникальный город, который славится своими народными умельцами. Дублин, Ирландия. Самая крупная воздушная гавань и морской порт. Мерида, Мексика. Белый город. По причине изобилия строений белого цвета. Флоренция, Италия. Имеет тысячелетнюю историю за своей спиной. Кенджу, Южная Корея. Поразительная красота и масса развлечений.

В общем, списки есть, осталось только забронировать туры, отели на букинге и дождаться Нового года.