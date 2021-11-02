100 тисяч гривень просять на аукціоні за монету 2006 року

Рекордну суму грошей просять за рідкісну українську обігову монету. Так нещодавно колекціонери звернули увагу на 1 гривню 2006 року. Її власник продає за 100 тисяч гривень. Здавалось би, що особливого в ній може бути? Цікава гривня через рідкісний дефект, який зробив її унікальною.





Річ у тім, що українські обігові монети можуть коштувати 100, 200 і навіть 1000 доларів. Та такий рідкісний екземпляр обігової копійки на аукціоні був помічений вперше. На сайті в описі вказано:

“Монета наділена містичною силою. На куполі храму, що на реверсі ви можете побачити танцюючого бога Шиву”. Як виявилось пізніше — це правда. На металевій копійчині чітко видно індуїстське божество, що є нонсенсом, вважаючи той факт, що Володимир Великий хрестив Київську Русь.

Експерти підтвердили, гривня реальна, але зовсім не містична. Вона виготовлена зі звичайного металу й у тиражі свого року випуску не має жодних особливих прикмет. Але все-таки озвучена ціна цілком оправдана. на аверсі цифра “1”, надпис гривня! На реверсі Володимир Великий, що тримає в руці храм (здавалось би ну звичайна монета, що в ній неймовірного).

На ній є дуже специфічний дефект. Чи є ще такі екземпляри наразі невідомо. Можливо це єдина така гривня у світі. А це лише підкреслює її унікальність на цінність серед нумізматів. 1 гривня вже отримала назву “Шива, що танцює”. Зазвичай на такі екземпляри покупця знайти важко, але чим довше він буде виставлений на аукціон, тим вищою може бути його кінцева вартість. Тож у власника є всі шанси заробити на 1 гривні на непогане вживане авто чи на новенький айфон та смарт-годинник.