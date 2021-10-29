В ноябре украинцев ждет настоящая зима, до -30

Последний месяц осени обещает жителям Украины холода и ранний приход зимы. В некоторых областях высокая вероятность резкого снижения температуры до -30. Это преимущественно в западной части страны. Показатели Укргидрометцентра указывают на то, что средняя температура от 0 до +4 градусов продержится в большей части Украины. В Карпатах и в южных областях будет 5-9 градусов с показателем плюс.





По данным метеорологов в самые холодные дни температура будет падать до 15-24 градусов мороза. Существенное похолодание ожидается на севере и востоке. Что касается горных областей, то там ожидается температура 25-31 градус ниже нуля.

В южной части, на территории Крыма, а также в Одессе и области термометр будет показывать -8…-13 градусов мороза. Самыми теплыми регионами Украины в ноябре станут Черновицкая, Закарпатская, а также центральные и южные области. Тут продолжиться бабье лето, а на градусниках ожидается 16-24 градусов с отметкой плюс.

В Крыму в ноябре синоптики прогнозируют лето. Это +25…+29 градусов. Что касается осадков, то ноябрь обещает быть не сильно богатым на дожди. При этом по показателям осадки на уровне 31-61 мм. В горных областях эта цифра будет достигать 64-96 мм. что в пределах нормы для осени.

Комментарии экспертного метеоролога

Визира Мартазинова, начальник отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, рассказала, когда ожидать приход зимы. По ее словам в конце ноября уже будет первый снег в большинстве регионов.

Она же спрогнозировала и тот факт, что низкие показатели температуры будут наблюдаться ближе к концу ноября, а в течение месяца будут теплые деньки. Метеорологическая картина в пределах нормы, катаклизмы не предусмотрены. С ее же слов можно сделать вывод, что и первые дни последнего месяца осени будут достаточно холодными.