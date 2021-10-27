Дыхание зимы: в Украину идут первые морозы

Уже совсем скоро украинцы почувствуют приближение зимы. Последний месяц осени обещает холода и первые заморозки. Средняя температура ноября вряд ли превысит +7 градусов, а ночные морозы будут достигать -5 градусов.





Украинские синоптики называют ноябрь переходным временем от осени к зиме. Обычно крайний осенний месяц в нашей стране морозный, а иногда даже удивляет первыми снегопадами. Нынешний год не станет исключением. Так что «Укргидрометцентр» советует украинцам готовить теплые шапки и варежки.

Среднемесячная температура в ноябре уменьшится примерно на 5 градусов и будет колебаться между +1 и +7 градусами. В ночные часы нас ждут настоящие морозы. Термометры будут показывать от -3 до -5 градусов.

Первая половина месяца устроит нам настоящее испытание на стойкость после солнечных октябрьских дней. Дневная температура в первые две недели ноября не будет подниматься выше 0 градусов Цельсия. Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов.

Но уже 14-15 ноября придет кратковременное потепление. Днем воздух будет прогреваться до +15 градусов. Однако наслаждаться теплом украинцы смогут всего несколько дней. Уже к концу месяца наступит самая настоящая зима.

Несмотря на нестабильную ноябрьскую температуру, в этом году мы уже можем попрощаться с теплом. Более того, в конце месяца синоптики ждут первого снега. Это будет совсем не зимняя метель, однако автомобилистам все же лучше сменить летнюю резину на зимнюю.

Напомним, что украинские синоптики опровергли действие глобального потепления на климат Украины. По их прогнозам еще 20-30 лет климатические изменения на планете никак не повлияют на морозные украинские зимы. Еще не одну зиму нас будет радовать пушистый снег, а трескучие морозы – дарить свежий румянец. Хотя в Новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год снегопада ждать не стоит. Праздничная погода будет холодной, но при єтом сухой.