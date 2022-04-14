В Україні запрацювали нові правила отримання допомоги від держави

Допомога від держави, яку отримують незахищені прошарки населення, буде стабільно виплачуватися під час війни та ще місяць після її завершення. Усі бюрократичні процедури, зокрема надання підтверджуючих документів для подовження чи перепризначення виплат, в Кабміні вирішили відкласти до кращих часів.





На практиці це означає, що виплати будуть пролонговані автоматично. Якщо ж громадянин повинен був до певного терміну подати у Соціальну службу підтверджуючий документ чи довідку, він зможе зробити це після відміни в Україні воєнного стану.

Нові правила стосуються наступних виплат:

соцдопомога малозабезпеченим родинам;

виплати матерям-одиначкам на утримання дітей;

виплати на дітей, які знаходяться під опікою;

допомога для дітей, що мають тяжкі захворювання, та при цьому не є інвалідами;

виплати особам, що проживають із інвалідами І-ІІ груп, що отримали такий статус внаслідок розладів психіки;

соціальна допомога дітям, батьки яких не платять аліменти або їх місцеперебування невідоме;

виплати внутрішньо переміщеним особам, призначені для побутових витрат та оплати компослуг;

виплати особам пенсійного віку, які не мають права на пенсію.

Після закінчення війни та офіційного скасування воєнного стану в Україні органи, що відповідають за соціальних захист населення, повинні повідомити своїх підопічних про необхідність поновити документи. Таким чином отримувачі державних виплат матимуть місяць для надання всіх необхідних довідок та підтвердження свого права на допомогу.

У Кабінеті міністрів також нагадали, що допомога соціально незахищеним громадянам наразі виплачується у обсязі:

3 тис. грн – для дітей та громадян з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших категорій осіб.

Нагадаємо, що в уряді призначили також одноразову допомогу українцям з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Виплати розпочалися з 21 березня, а їх сума дорівнює мінімальній зарплаті – 6,5 тис. грн.

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