Стало відомо, коли українцям чекати стрибка цін на електрику

Вартість електроенергії в Україні можуть переглянути вже навесні. У квітні 2022 року закінчується дія Положення про ПСО, яке наразі стримує ріст тарифу. А це означає, що чиновники знову повернуться до питання підвищення ціни на світло. Адже реальна вартість ресурсу зараз складає близько 4,5 грн за кіловат, тоді як українці платять лише 1,44 грн.





Як пояснив керівник підприємства «Волиньелектрозбут» Дмитро Іванов, дати точний прогноз щодо вартості електроенергії досить складно. Беручи до уваги пандемію та світову енергетичну кризу можна з впевненістю сказати лише одне – дешевшати електрика у 2022 році точно не буде.

«Той формат ПСО, що діє зараз, є по суті іншим видом субсидії. Усю різницю між реальною вартістю енергоресурсу і тарифом для населення бере на себе НАЕК «Енергоатом», яка має нижчу собівартість електрики у порівнянні з іншими компаніями. Однак зростання ціни ресурсу на світовому ринку, недостатня вітчизняна генерація та малі запаси вугілля рано чи пізно призведуть до серйозних касових розривів. І тоді ціни для населення точно доведеться підвищити», – зазначив експерт.

Ще одним фактором, що потенційно призведе до збитків для енергетичної галузі, є локдаун. Жорсткі карантинні обмеження ускладнять підприємницьку діяльність та знизять дохід населення. Кількість громадян, що не платять за світло, зросте принаймні на 5-10%. У результаті розрив між реальною вартістю енергії та отриманими від населення коштами стане ще більшим.

Нагадаємо, що з минулого року тарифи на електроенергію також суттєво зросли. Уряд відмінив знижку на перші 100 кВт*год, встановивши один для всіх тариф 1,68 грн за кіловат. І навіть те, що із жовтня 2021 року перші 250 кіловатів розраховуються за ставкою 1,44 грн за кіловат, не повернуло місячну платіжку за електрику до рівня 2020-го року.