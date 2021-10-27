Новый уже не выдадут: в Украине изменились правила возврата товаров в магазин

Украинское правительство решило пересмотреть законы, защищающие права потребителей, и приблизить их к европейским стандартам. С этой целью был разработан новый проект закона «О защите прав потребителей», который станет достойной заменой для действующего документа 27-летней давности. Но обновленные предписания вызвали беспокойство как у предпринимателей, так и у специалистов по защите прав потребителей.





Большинство споров разразилось вокруг пункта законопроекта об отмене обязанности продавцов техники на время ремонта дефектной продукции временно выдавать клиенту аналогичное устройство.

Облегчение для предпринимателей

Для ритейлеров такие изменения станут значительным облегчением. Им не придется больше создавать и поддерживать в рабочем состоянии обменный фонд, включающий 20 видов сложной бытовой техники и электроники.

Сейчас магазины обязаны иметь такой резерв, чтобы клиент, который, к примеру, отдал свой телефон на гарантийный ремонт, мог взять другой во временное пользование.

В чем проблема обменных фондов

Мнения экспертов на счет жизнеспособности обменных фондов расходятся. В некоторых случаях без них действительно сложно обойтись. К примеру у вас сломался холодильник на гарантии. Пока его ремонтируют, продукты держать негде. И таких примеров можно привести немало.

Но с другой стороны, система фондов далеко не совершенна. Во-первых, продавцы редко по собственной инициативе предлагают клиентам такую опцию. Чтобы воспользоваться возможностью временно взять технику в пользование, потребитель должен знать о таком своем праве и прийти в магазин с соответствующим заявлением.

Кроме того, товар, выданный на замену, часто намного проще приобретенного покупателем и не выполняет всех необходимых ему функций.

Что предлагают вместо обменных фондов

Согласно новому законопроекту, если ремонт приобретенного товара невозможен или длится более 14 дней, клиент может заменить его на другой. Также он имеет право вернуть свои деньги, если продавец не может предложить достойную альтернативу выбранному устройству.

В случае отказа продавца немедленно вернуть деньги, или задержки возврата более чем на 7 дней, он будет обязан заплатить клиенту дополнительно еще 3% от стоимости товара. Правда, этот пункт большинство экспертов считают не слишком эффективным. Они предлагают ввести санкцию в 3% за каждый день задержки компенсации.