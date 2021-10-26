Стало відомо, як повністю відключення рекламу в MIUI від Xiaomi
Телефони Xiaomi і Poco часто лають за вбудовану в оболонку MIUI рекламу, яка дратує і відволікає користувача в невідповідні моменти. Однак є можливість налаштувати смартфон так, щоб повністю відключити рекламу в системних програмах та інтерфейсі MIUI.
За відбір та виведення реклами в телефоні відповідають два системні процеси
- MSA – збирає дані про користувача для вибору релевантної контекстної реклами;
- MIUI Diamind – виводить рекламні блоки у системні програми та оболонку.
Для відключення реклами в Xiaomi та Poco виконайте
1. Перейдіть до «Налаштування» > «Паролі та безпека» > «Доступ до особистих даних»;
2. Встановіть селектор у положення вимкнено для процесів:
- MSA;
- MIUI Diamind.
3. Перевірте налаштування наведених нижче системних програм:
- Утиліта «Безпека» > «Установки» > «Отримувати рекомендації». Встановіть перемикач у положення вимкнено;
- У цьому розділі знайдіть пункт «Очищення» і аналогічним чином відключіть отримання рекомендацій;
- Зайдіть у програму «Завантаження» > «Налаштування» – відключіть «Отримання рекомендацій»;
- Програма «Провідник» > «Установки» > «Інформація» – «Отримання рекомендацій» у положення вимкнено.
- MI Music > «Установки» > «Розширені налаштування» – зробіть неактивним пункт «Показувати рекламу»;
- MI Video > «Профіль користувача» > «Установки» – вимкніть «Онлайн-рекомендації» та «Персональні рекомендації».
Після застосування цих налаштувань вся реклама в телефонах Xiaomi та Poco буде відключена. Зверніть увагу, що дані рекомендації не позбавлять реклами сайти та встановлені сторонні програми, наприклад, ігри, навігатор та ін.
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