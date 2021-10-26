Стало відомо, як повністю відключення рекламу в MIUI від Xiaomi

Телефони Xiaomi і Poco часто лають за вбудовану в оболонку MIUI рекламу, яка дратує і відволікає користувача в невідповідні моменти. Однак є можливість налаштувати смартфон так, щоб повністю відключити рекламу в системних програмах та інтерфейсі MIUI.





За відбір та виведення реклами в телефоні відповідають два системні процеси

MSA – збирає дані про користувача для вибору релевантної контекстної реклами;

MIUI Diamind – виводить рекламні блоки у системні програми та оболонку.

Для відключення реклами в Xiaomi та Poco виконайте

1. Перейдіть до «Налаштування» > «Паролі та безпека» > «Доступ до особистих даних»;

2. Встановіть селектор у положення вимкнено для процесів:

MSA;

MIUI Diamind.

3. Перевірте налаштування наведених нижче системних програм:

Утиліта «Безпека» > «Установки» > «Отримувати рекомендації». Встановіть перемикач у положення вимкнено;

У цьому розділі знайдіть пункт «Очищення» і аналогічним чином відключіть отримання рекомендацій;

Зайдіть у програму «Завантаження» > «Налаштування» – відключіть «Отримання рекомендацій»;

Програма «Провідник» > «Установки» > «Інформація» – «Отримання рекомендацій» у положення вимкнено.

MI Music > «Установки» > «Розширені налаштування» – зробіть неактивним пункт «Показувати рекламу»;

MI Video > «Профіль користувача» > «Установки» – вимкніть «Онлайн-рекомендації» та «Персональні рекомендації».

Після застосування цих налаштувань вся реклама в телефонах Xiaomi та Poco буде відключена. Зверніть увагу, що дані рекомендації не позбавлять реклами сайти та встановлені сторонні програми, наприклад, ігри, навігатор та ін.