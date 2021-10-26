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Стало відомо, як повністю відключення рекламу в MIUI від Xiaomi

26.10.2021
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Телефони Xiaomi і Poco часто лають за вбудовану в оболонку MIUI рекламу, яка дратує і відволікає користувача в невідповідні моменти. Однак є можливість налаштувати смартфон так, щоб повністю відключити рекламу в системних програмах та інтерфейсі MIUI.


За відбір та виведення реклами в телефоні відповідають два системні процеси

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  • MSA – збирає дані про користувача для вибору релевантної контекстної реклами;
  • MIUI Diamind – виводить рекламні блоки у системні програми та оболонку.

Для відключення реклами в Xiaomi та Poco виконайте

1. Перейдіть до «Налаштування» > «Паролі та безпека» > «Доступ до особистих даних»;

2. Встановіть селектор у положення вимкнено для процесів:

  • MSA;
  • MIUI Diamind.

 

3. Перевірте налаштування наведених нижче системних програм:

  • Утиліта «Безпека» > «Установки» > «Отримувати рекомендації». Встановіть перемикач у положення вимкнено;
  • У цьому розділі знайдіть пункт «Очищення» і аналогічним чином відключіть отримання рекомендацій;
  • Зайдіть у програму «Завантаження» > «Налаштування» – відключіть «Отримання рекомендацій»;
  • Програма «Провідник» > «Установки» > «Інформація» – «Отримання рекомендацій» у положення вимкнено.
  • MI Music > «Установки» > «Розширені налаштування» – зробіть неактивним пункт «Показувати рекламу»;
  • MI Video > «Профіль користувача» > «Установки» – вимкніть «Онлайн-рекомендації» та «Персональні рекомендації».

Після застосування цих налаштувань вся реклама в телефонах Xiaomi та Poco буде відключена. Зверніть увагу, що дані рекомендації не позбавлять реклами сайти та встановлені сторонні програми, наприклад, ігри, навігатор та ін.

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26.10.2021
1 хвилина на прочитання

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