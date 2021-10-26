Медики розповіли про найнебезпечніші ускладнення після коронавірусу

Коронавірус згубно впливає не тільки на легені. Часті випадки, коли після хвороби починає боліти серце. Лікарі розповіли, що інфекція не щадить нирки й печінку. Також медики поділилися, що відбувається з органами після захворювання. Хвороба впливає на стан мікробіоти погіршує імунітет.





Жорстокість і непередбачуваність вірусу вражає, адже виявити, які органи постраждають неможливо. Часті випадки, коли Covid вражає кровоносні судини.

Печінка більше страждає через агресивне лікування. Якщо вчасно не діагностувати хвороби печінки, наслідки можуть бути найстрашнішими — цироз.

Хвороби серця: аритмія, міокардит, зміни структури м’язів – це лише мала частина ускладнень. Щоб їх виключити, потрібно через 3 місяці після одужання від Covid-19 зробити УЗД і здати кров на аналізи.

Тромбоз — проблеми зі згортанням крові небезпечні тим, що блокують кровообіг і можуть стати причиною гангрени, інсульту, інфаркту. При таких ускладненнях пацієнти змушені приймати розріджуючі кров препарати. Може з’явитися через тиждень після захворювання Covid-19.

Нирки — у багатьох пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, розвинулася ниркова недостатність. Вірусні частинки виявляли навіть у нирках померлих.

Головний мозок — коронавірус несе загрозу для мозку і центральної нервової системи. У людей може погіршитися пам’ять. Також один з найпопулярніших симптомів, які потім залишаються після одужання – втрата нюху.

Кишківник теж може постраждати. Найпоширеніше ускладнення після хвороби — це діарея.

Експерти кажуть, що для повної картини потрібно кілька років спостерігати за поведінкою коронавірусу. Як знайти взаємозв’язок між розвитком хвороби й ускладненням вчені теж не знають.

Поки що Міністерство охорони здоров’я просить людей вакцинуватися. Це єдиний спосіб знизити ризик появи будь-яких ускладнень. По-іншому поки що обійти хворобу не вийде. Ніякі вітаміни та БАДи не здатні обдурити коронавірус.