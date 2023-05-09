Monobank почне блокування рахунків: доступ залишать лише до мінімальної суми

Український банк “Монобанк” попередив, що у зв’язку з нещодавніми законодавчими змінами він змушений відновити блокування рахунків, які були зняті під час воєнного стану. Ці зміни торкнуться приблизно 436 000 клієнтів.

Банк посилається на Закон № 3048-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів в умовах воєнного стану” як на причину такого кроку. Раніше діяла урядова постанова, яка тимчасово скасовувала блокування виконавчою службою рахунків на суму менше 100 000 гривень під час воєнного стану. Новий закон фактично скасовує положення постанови Кабінету Міністрів.

Відповідно до Закону № 3048-IX, клієнти, рахунки яких заблоковані, можуть отримати доступ до суми, еквівалентної двом мінімальним заробітним платам (наразі 13 400 грн), але лише за умови, що орган виконавчої служби надасть банку постанову про зняття арешту з одного з рахунків клієнта на цю суму. Клієнти повинні самі ініціювати цей процес, звернувшись до виконавчого органу.

Гороховський, представник “Монобанку”, заявив: “Оскільки закон набув чинності, ми повинні повернути блокування рахунків, які були зняті під час воєнного стану. Це торкнеться 436 000 наших клієнтів. Це прикро, але ми нічого не можемо з цим зробити. Всі банки будуть його виконувати”. Наразі інші банки не повідомили про свої дії після набуття чинності Закону № 3048-IX.