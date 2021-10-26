Массовые увольнения: представителям каких профессий пора задуматься над поиском новой работы
Очередной локдаун нанесет удар по сфере обслуживания.
Стремительный переход многих украинских городов в «красную зону» может привести к массовым увольнениям. Больше всего проблем новый локдаун принесет работникам сферы обслуживания. На фоне уменьшения количества клиентов и роста цен на энергоносители, в частности газ, предприниматели будут вынуждены избавляться от лишних затрат путем сокращения числа работников.
По прогнозу финансового аналитика и экономиста Алексея Куща, больше всего рискуют лишиться работы специалисты следующих отраслей:
- обслуживания;
- услуг;
- транспорта;
- развлечений;
- туризма.
Такие выводы эксперта вполне обоснованы. Жесткие карантинные ограничения не позволяют предприятиям работать в полную силу, а люди просто не имеют финансовой возможности проводить время в развлекательных заведениях, кафе и ресторанах.
Кто точно потеряет работу?
В группе риска продавцы и официанты. От них, по мнению эксперта, работодатели будут избавляться в первую очередь.
Однако стоит отметить, что волна увольнений «накроет» преимущественно сезонных работников, а вот костяк коллектива вероятнее всего останется на своих местах.
Можно ли избежать массовых увольнений?
Грядущий локдаун в Украине будет несколько отличаться от предыдущего опыта. Ведь теперь карантин будет адаптивным. В первую очередь благодаря этому и удастся избежать массовых увольнений.
По актуальным правилам даже в «красной зоне» заведения могут не закрываться, если 100% их работников и клиентов вакцинированы.
Темной стороной такого предписания является право работодателя уволить работника, если он отказывается прививаться. Но и предпринимателей можно понять. Им совсем не выгодно останавливать работу своего бизнеса из-за нескольких невакцинированных сотрудников.
Уменьшатся ли зарплаты?
Даже тем, кому удастся сохранить работу, придется несладко. Если локдаун все же введут, предприниматели начнут экономить на всем, на чем только можно. В том числе и на зарплатах своих работников. Доход украинцев, задействованных в наиболее убыточных отраслях уменьшится минимум на 2-3%. Не катастрофично, но и приятного здесь мало.
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