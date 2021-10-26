Стало известно, как украинцы чаще всего уклоняются от уплаты налогов

Ежегодно госбюджет Украины недополучает несколько сотен миллиардов гривен из-за хитрых схем, помогающих избежать уплаты налогов. Наибольшие потери государственная казна испытывает в результате массовых нарушений таможенного законодательства, контрабанды, а также неофициальных зарплат «в конвертах».





Подробнее тему ухода от уплаты налогов осветил экономический эксперт Олег Гетман. В своих выводах он основывается на данных исследовательского центра CASE Украина, а также общественной организации “Институт социально-экономической трансформации”.

Специалист сравнил последствия использования различных корупционных налоговых схем на «налоговые потери» госбюджета в 2019 году. Оказывается наибольшую сумму средств государство недополучило в результате действия таможенных коррупционных схем. Убытки составили не менее 68 млрд грн. Но не исключено, что эта цифра достигла даже более 90 млрд грн.

Еще одной «налоговой ямой» для украинского бюджета являются зарплаты «в конвертах». Вследствие этой тенденции государство в 2019 году потеряло от 24 до 94 млрд грн.

Между тем существует еще несколько «теневых» схем, которые помогают резидентам обойти налоговое законодательство:

фиктивный налоговый кредит, который помогает предпринимателям избежать уплаты НДС – от 20 до 30 млрд грн;

незаконная аренда сельскохозяйственных земель – от 8 до 27 млрд грн;

услуги транзитных и конвертационных предприятий– от 15 до 25 млрд грн;

контрафакт – от 11,5 до 16 млрд грн;

договора предпринимателей с ФЛП 3-й группы вместо официального найма – от 4 до 10 млрд грн;

приуменьшение доходов у ФЛП 1-й и 2-й групп – от 6,3 до 7,6 млрд грн.

Огромные суммы налоговых средств государство теряет и на выводе предпринимателями своих сбережений в оффшоры. В 2019 году сумма убытков от этой схемы составила 23-40 млрд грн. Но сейчас таких операций стало значительно меньше. Зато по всей стране процветает контрафакт и конвертационные центры, которым «развязала руки» неспособность государства прекратить их деятельность на законных основаниях.