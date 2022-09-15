Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, Луна в Тельце. Сегодня ожидается спокойный и размеренный день в пучине ретроградного Меркурия. А уже вечером Луна перейдет в знак Близнецов.





♈ Овен

Вас просят проанализировать сегодня в первую очередь себя самого. Не спешите выискивать свои недостатки, яростно ломать свои стереотипы или критиковать. Самобичевание пользы не принесет. Вам следует проявлять любопытство, задавать вопросы, наблюдать, что получается из доброты и мягкости.

Космический совет: разберитесь в себе.

♉ Телец

Найдите минутку, чтобы оглянуться на траекторию своей собственной жизни. Поймите, что во всех невзгодах вас поддерживали и любили. Рядом с вами всегда есть близкие люди. И если вам плохо или одиноко, не бойтесь обратиться за помощью.

Космический совет: вам нужно, чтобы о вас заботились

♊ Близнецы

Звезды призывают вас сегодня стать главным героем крутого фильма. Ваш оптимизм вкупе с непоколебимой верой в свои силы окажутся секретом вашего успеха. Звезды также указывают на то, что в этот день в вашей жизни может появиться влиятельный мужчина.

Космический совет: верьте в лучшее, это поможет добиться успеха.

♋ Рак

Вселенная сговорилась, в этот день многие дела будут решаться в вашу пользу. Многое из того, чего вы желаете и заслуживаете, готовится для вас в скором времени. Вас просят довериться таинственным силам, чтобы ваши желания сбылись.

Космический совет: позвольте чудесам произойти.

♌ Лев

Мы всегда стараемся выполнять разные роли и обязанности. Наш долг перед родителями. Наш долг перед детьми. Наш долг перед друзьями и коллегами. Но, кажется, вы немного позабыли про себя. Пришло время побыть эгоистом и заставить остальных крутиться вокруг вас. Позвольте сегодня случиться чему-то, что вы давно хотели сделать.

Космический совет: пришло время творить волшебство.

♍ Дева

Новолуние в вашем знаке принесло вам чувство ясности и цели. Сегодня вас просят подтвердить цели, которые вы поставили перед собой. Проверьте, действительно ли вы движетесь к запланированному? Если нет, то сегодня идеальный день для того, чтобы вернуться в заданное русло.

Космический совет: вернитесь к целям, которые вы поставили перед собой давным-давно.

♎ Весы

Сегодня вам напоминают, что вы уже нашли любовь, которую желаете и заслуживаете. Откройте свое сердце и позвольте себе получить то, что всегда было вашим. Кстати, этот день очень хорош, чтобы провести время с младшими членами вашей семьи. Пусть их заразительная радость и смех напомнят вам, каково это — быть юным и полным оптимизма и мечтаний.

Космический совет: откройте свое сердце и получите желаемое.

♏ Скорпион

Период ожидания был бесконечным, и вы чувствуете, что ваше терпение на исходе. Отпустите свое ложное чувство контроля. Позвольте случиться чему-то неизведанному, и вас ждет сюрприз. К сожалению, не обязательно хороший, но так и должно было быть.

Космический совет: этот день может вас удивить.

♐ Стрелец

Вероятно вы очень устали и подавлены. Да еще и эта осень… Загляните за пределы мрака и обреченности. Взгляните за пределы серых облаков, которые окружают вас прямо сейчас. Возможно, чтобы увидеть чистое небо, вам нужно отказаться от каких-то обременительных забот и обязательств, которые вас сковывают.

Космический совет: за облаками скрывается радуга.

♑ Козерог

У вас никогда не будет в руках всего плана действий. Вам придется довериться своим инстинктам и сделать первый шаг. Возможно, если вы чего-либо искренне хотите, то помощь придет даже оттуда, откуда вы ее не ждали. Главное, правильно сформулировать запрос.

Космический совет: помощь, поддержка и ресурсы будут вашими, если правильно попросить.

♒ Водолей

Сегодня вы погружены в себя. Вам больше не интересно плыть против течения. Но это не значит, что вы нашли волшебное решение всех своих проблем или что вы полны радости и счастья. Возможно, вы сдались, но это поражение и пассивность помогут вам набраться сил.

Космический совет: будьте в мире с самим собой.

♊ Рыбы

Дело не в победе или поражении. Дело в том, что нужно поступать правильно. Не позволяйте драме стать причиной того, что вы сбиваетесь с правильного пути. Не сопротивляйтесь и не спорьте с родными и коллегами до хрипоты. Всегда можно найти компромисс.

Космический совет: вы не обязаны побеждать, если можно заключить мирное соглашение.