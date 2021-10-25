Facebook подал в суд на украинца, который продавал данные миллионов пользователей

Компания Facebook судиться с украинцем Александром Солонченко. Она обвиняет его в продаже данных, принадлежащих 178 миллионам пользователей социальной сети. Об этом стало известно в четверг, когда представители компании подали в суд иск на гражданина Украины.





В исковом заявлении говорится о том, что гражданин Украины Александр Солонченко умышленно нарушил правила социальной сети, теперь его обвиняют в:

нарушении условия использования;

нарушении условия платформы компании.

Согласна пользовательскому соглашению, никто не имеет права получать данные других аккаунтов при помощи специальных автоматических средств, а также продавать их, передавать в пользование третьим лицам и разглашать.

Сейчас известно, что гражданин Солонченко осуществлял свою деятельность, используя ник “Solomame”, идентифицировал 178 миллионов пользователей социальной сети, а также их мобильные номера телефонов. Он продолжал это делать с 2018 по 2019 год. Личную информацию активно используют мошенники, а также разные компании, которые борются за целевую аудиторию в интернете.

Мужчина продавал данные на форуме RaidForums с декабря 2020 года, но сделку о продаже удалось заключить лишь в мае 2021 года. Пострадавшая сторона — граждане США.

Юристы Facebook собрали доказательства и предоставили их суду. Цель компании — возмещение ущерба, а также запрет на использование продуктов FB для хакера. 75000 — размер дополнительной компенсации евро должен выплатит Солонченко, если его вину признает суд присяжных. Точная сумма ущерба пока не разглашается.

Представители одной из популярнейших социальных сетей в мире дополнительно предоставили доказательства того, что гражданин Украины активно сливал данные и других компаний из Украины: Новая Почта, Приватбанк.

Еще есть доказательства того, что Александр Солонченко пытался продать личную информацию пользователей французской компании Acuity Data. Обернется ли это международным скандалом?