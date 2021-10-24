Що пророкує рунічний гороскоп українцям на найближчий тиждень – містичні передбачення в древніх скандинавських знаках

Руни — це письмові знаки древніх скандинавів. Езотерики впевнені, що вони краще карт таро можуть пророкувати майбутнє. У цих символах ховається таємнича енергетика, яку можна використовувати на благо людини. Всього є 24 руни, вони можуть розповісти про все, наприклад, що чекає кожного в найближчому майбутньому. Для цього експерти роблять спеціальні розклади та тлумачать їх.





Езотерики розповіли, що новий тиждень пройде під захистом руни «Вуньо». У перекладі знак розшифровується як “радість”. Вуньо символізує добру частину Одіна. Якщо випадає цей символ, значить тиждень пройде легко, без конфліктів та втрат. Спокій, комфорт, нові можливості обіцяють скандинавські письмена.

Руна Одіна радить жити справжнім, не заглиблюватися в минулі невдачі. Тільки так можна досягти балансу.

Що буде з кар’єрою? — езотерик дістала руну «Турісаз», символ Тора. Цей скандинавський велетень завжди був на боці сил порядку. Знак нанесений на легендарний молот. Руна підказує, що потрібно упорядкувати всі справи та документи. Буде багато викликів, складних завдань, і випробувань, але, якщо ви будете чесні з собою, з легкістю все здолаєте. У цьому допоможе Тор.

Тор любить битися та допомагає таким же сміливим воїнам, як і він сам. Проявіть сміливість, ініціативу, безстрашність на роботі й отримаєте щедру винагороду.

«Ейваз» — руна, яка буде допомагати в фінансових питаннях. Перекладається знак, як «лось». Є ще одне тлумачення у нього — «Тисове дерево». Символ обіцяє збільшення фінансів, прибуток, вірного компаньйона.

Ці знаки в поєднанні один з одним обіцяють велику удачу, успіх в будь-яких починаннях та важливість зв’язку з предками. Тому більше часу слід проводити в колі родини, щоб отримати більше сил і енергії.