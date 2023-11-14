Відключення стартували: в одній області світло вимикатимуть щоранку

У Закарпатській області України протягом наступного тижня мешканці зіткнуться з плановими відключеннями електроенергії. Ці відключення, заплановані з понеділка по п’ятницю, є частиною заздалегідь узгодженої стратегії технічного обслуговування регіональної енергетичної компанії “Закарпаттяобленерго”.

Відключення не будуть рівномірними по всій області, а відбуватимуться в різних районах у різний час. Такий підхід дозволяє енергетикам систематично знеструмлювати окремі райони для проведення ремонтних робіт.

Мета такого графіку – завдати мінімальних незручностей мешканцям. Закарпаттяобленерго оприлюднило графік відключень на своєму сайті, що дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися до періодів без електрики. Компанія продумано спланувала більшість ремонтних робіт на ранкові години.

Такий графік має стратегічне значення для забезпечення відновлення електропостачання до вечора, що збігається з часом, коли більшість мешканців повертаються після денних справ. Мета полягає в тому, щоб світло в будинках було увімкнене у критичні вечірні та нічні години, коли попит на електроенергію зазвичай досягає піку.

Запланована серія відключень, хоча і може бути незручною, необхідна для забезпечення постійної надійності та безпеки електричної інфраструктури регіону.