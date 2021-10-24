По карманам украинцев гуляет редкая гривна, за которую можно получить в тысячи раз больше

Украинец продал с молотка 1-гривневую монету в десятки тысяч раз больше ее реального номинала. Редкий денежный знак приобрели аж за 41,5 тысячи гривен, а это более 1,5 тысячи долларов. Что же такого необычного заметил в этой монете покупатель?





Монета номиналом 1 гривна, которая была выпущена в 2002 году, содержала надпись на ребре с ложным годом чеканки – 2001. По данным популярного в Украине онлайн-аукциона Violity именно такие монеты являются наиболее редкими и востребованными среди коллекционеров. Обычно за них борется не один десяток покупателей, а суммы в ставках доходят даже до 2 тысяч долларов.

Однако различие в годах выпуска на аверсе монеты и ее канте – это не единственная особенность, которая может сделать 1 гривну ценной. Денежные знаки с тем же номиналом, выпущенные в 1992 году, также можно довольно выгодно продать. Ведь именно в этом году в обращение вышла ограниченная экспериментальная партия этих монет. Поэтому найти такую гривну в собственном кошельке – настоящая удача.

Какие монеты считают ценными?

Наиболее привлекательными для нумизматов являются монеты с видимым браком. Например, копейка с реверсом, или аверсом с обеих сторон, двумя разными годами выпуска, или же другим существенным недостатком чеканки. За такой экземпляр коллекционеры охотно заплатят немалые деньги, да и определить его ценность не так уж сложно даже для рядового украинца.

Куда сложнее понять, что монета действительно ценная, когда она не имеет никаких внешних особенностей. Речь идет о копейках, выпущенных ограниченным тиражом, или же экспериментальных экземплярах. К таким можно отнести например 15 копеек, которые встречаются крайне редко.

Чтобы узнать стоимость такой монеты, можно разместить ее фото на одном из форумов для нумизматов. Профессионалы легко определят, действительно ли ваша находка стоит внимания.