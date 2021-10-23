В Новой почте и Укрпочте объяснили, как украинцы без сертификатов будут получать посылки

С 21 октября в Украине существенно усилили меры эпидемиологической безопасности. В частности перемещения между областями без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР теста теперь невозможны. А в «красных зонах» невакцинированным гражданам запретили заходить в любые общественные места, даже в продуктовый магазин. Но коснутся ли новые ограничения отечественных почтовых отделений? Будет ли Новая Почта и Укрпочта обслуживать украинцев без Covid-сертификатов?





В Новой почте сообщили, что указания отказывать в обслуживании гражданам без документов про вакцинацию пока не получали. Поэтому даже в областях с наибольшим уровнем заболеваемости коронавирусом почтовые отделения исправно принимают и выдают посылки клиентам, без каких-либо медицинских документов.

Руководство Укрпочты также подтвердило, что правила обслуживания на всей территории Украины, независимо от эпидемических зон, пока не претерпели изменений. Требовать подтверждения вакцинации у клиентов не будут. Однако правило о соблюдении социальной дистанции и масочный режим, конечно же, останутся в силе.

Во время пандемии онлайн-шопинг стал чуть ли не единственным способом безопасно совершать покупки. Таким образом люди могут позволить себе меньше ходить по магазинам, что значительно снижает риск заболеть Covid. Почтовые отделения являются важным звеном процесса приобретения товаров онлайн. Неудивительно, что органы власти никоим образом не ограничили для украинцев доступ к отделениям.

Однако сказать наверняка, как будет развиваться ситуация дальше, пока невозможно. Сейчас в Украине всего семь «красных областей». Если же пандемия и дальше будет свирепствовать, новые ограничения не заставят себя ждать. На днях мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в случае попадания города в «красную зону» киевлян ждет целый ряд новых ограничений. Не исключено, что изменения коснутся и правил работы отделений Новой почты и Укрпочты.