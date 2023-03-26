Озвучено наслідки для біженців, які не декларують іноземні доходи в Україні

Українські біженці, які отримують фінансову допомогу за кордоном, зобов’язані декларувати ці виплати, хоча існують податкові пільги.

Вимога щодо декларування

З початком повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців шукають притулку в інших країнах. Перебуваючи за кордоном, вони часто подають заяви на отримання статусу біженця і отримують фінансову допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Уповноваженого з прав людини.

Згідно з Податковим кодексом, платники податків зобов’язані подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи для цілей оподаткування. Однак закон містить положення, які звільняють від оподаткування певні іноземні доходи.

Звільнення для постраждалих осіб та сімей

Звільнення поширюється на “фізичних осіб та членів їхніх сімей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів”, – йдеться у повідомленні.

Українці, які отримують фінансову допомогу за кордоном, зобов’язані декларувати ці виплати. При цьому вони не зобов’язані сплачувати податки з цих іноземних доходів або військовий збір.

Подання електронної податкової декларації

Подати електронну податкову декларацію можна в Електронному кабінеті в розділі “ЕК для громадян”, в рубриці “Законодавство про податок на майно та доходи”.