Ми з вами ще зустрінемось: податківці перевірять, звідки в українців гроші на квартиру чи машину

Українцям, які не задекларують свої приховані доходи, рано чи пізно доведеться зустрітися із працівниками Державної податкової служби. Фінансовий моніторинг набирає оборотів, змушуючи громадян замислитися про участь у податковій амністії. Адже це наразі єдиний спосіб уявити «ліві» заробітки, без величезного штрафу за ухиляння від сплати податків.





Розбіжності у витратах та заробітках українців наразі розглядають ледь не під лупою, а усіх підозрілих осіб запрошують на «розмову» до податкової. У громадян вимагають пояснень щодо джерела витрачених коштів, а також детальний звіт про отримувані доходи.

Цікаво, що на великих покупках, несумісних із заробітками, найчастіше попадаються зовсім не чиновники, а звичайні громадяни. Цей факт легко підтвердити, проаналізувавши продаж авто сегменту преміум протягом 2020 року.

Варто зазначити, що попри постійний моніторинг витрат та доходів громадян, отримані дані не виходять за стіни податкової. Як пояснив голова Державної податкової служби України Євген Олейников, інформація з декларацій українців захищена Податковим кодексом. Тож, всупереч побоюванням громадян, жодним чином не може потрапити до представників правоохоронних органів.

В цілому ж контроль за витратами українців вже починає приносити чималу користь державі, спонукаючи громадян декларувати свої приховані прибутки та заощадження. Бюджет отримує свою вигоду від сплати одноразового внеску із декларації, а платник податків позбувається необхідності платити штраф за приховування доходів та пояснювати джерело їх походження.

Наразі все більше українців приходять до думки, що податкова амністія скоріше благо, аніж зло. Декларування у рамках амністії дає можливість громадянам спокійно витрачати свої гроші, нічого нікому не пояснюючи. Адже краще один раз заплатити, та більше не здригатися від кожного телефонного дзвінка, й не відповідати на неприємні питання державних службовців.