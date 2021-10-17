Присмотритесь к гривне: эксперты спрогнозировали изменение курса доллара уже в ближайшие дни

Рост стоимости «голубого топлива» в Европе до рекордных значений может повлиять на устойчивость украинской гривны. Согласно прогнозам валютных экспертов нацвалюта ослабнет уже к концу текущего года. Тогда как курс доллара вырастет минимум до 28 грн.





Финансовые аналитики объясняют устойчивость украинской гривны, которая наблюдалась до данного момента, высокой стоимостью товаров, идущих на экспорт. Преимущественно это железная руда, металлы и зерновые культуры. Курс национальной валюты и в дальнейшем будет зависеть от цен на эти группы товаров.

Стремительного обвала курса гривны, по крайней мере до конца 2021 года, не ожидается. Но доллар все же вырастет минимум до 28 грн. Поэтому, чтобы удержать нацвалюту «на плаву», властям придется поднимать ставки на Облигации внутреннего государственного займа, а также увеличивать расходы на обслуживание внешнего долга.

Существенное влияние на курс гривны будет иметь и цена газа на европейском рынке. Подорожание энергоресурса приведет к увеличению стоимости почти всех товаров и услуг. Ведь газ используется для изготовления самых разнообразных продуктов питания и промышленных товаров.

«Сейчас риск инфляции составляет всего 10%. Однако он постоянно повышается», – сообщил руководитель направления корпоративного анализа финансовой группы Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко.

При этом в своем отчете ICU отмечает, что состояние гривны сейчас является довольно стабильным. Более того, на прошлой неделе ее курс достиг максимального в 2021 году значения. Поэтому можно со всей уверенностью заявлять, что в течение текущей недели курс также не изменится. По отношению к доллару гривна останется на уровне 26,5 грн за 1 долл.

Стоит отметить, что в большей степени стабильностью гривны мы обязаны деятельности Нацбанка. НБУ в течение определенного периода выкупал лишние доллары, спасая украинский рынок от избытка иностранной валюты. Тем самым регулятор укрепил гривну и замедлил инфляцию.