Мобильные операторы скоро поднимут цены, но скорость интернета также возрастет

Тройка лидеров сотовой связи в Украине вскоре получит доступ к новым радиочастотам. Для абонентов это означает гораздо более высокие скорости интернета 4G. Но при этом значительно возрастет и абонплата, ведь операторам придется как-то компенсировать инвестиции в улучшение сервиса.





Новые скорости влетят операторам в копеечку

Речь идет о диапазоне частот 2,3-2,6 ГГц, который еще называют «высоким» диапазоном. Доступным он будет только в крупных городах Украины. Решение о продаже этих частот телеком-операторам 12 октября одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). В соответствующем проекте постановления уже указаны цены на полосы радиочастот, которые будут выставлены на продажу.

В НКРСИ рассказали, что в диапазоне 2,3-2,4 ГГц в настоящее время єсть 60 МГц вакантных частот, которые можно продать с помощью тендера. По мнению экспертов для сети 4G стоит использовать частотные полосы по крайней мере на 5 МГц. Учитывая ставку за один мегагерц для одного региона в 984,86 тысячи гривен, телеком-операторов ждут немалые расходы. Чтобы обеспечить доступ к новым частотам для всех 25 регионов Украины им придется выложить минимум 123 миллионов гривен.

Не будут выносить на тендер только частоты в 2,6 ГГц. Их получил второй по количеству абонентов оператор Украины Vodafone, поглотив компанию Vega Telecom. Поэтому эти частоты телеком-гигант может свободно использовать на новые технологии.

Что будет с тарифами

Существенные расходы сотовых компаний на улучшение качества и скорости интернета, а также развитие новых технологий непременно скажется на тарифах для абонентов.

«Есть только один путь «отбить» инвестиции в новые частоты – это повышение тарифов», – отметили в пресс-службе компании lifecell.

Представители крупнейшего телеком-оператора Украины Киевстар в свою очередь объясняют, что приобретение новых частот значительно расширит возможности абонентов и улучшит качество сервиса. Эта инвестиция просто необходима, даже если повлечет за собой рост цен на мобильную связь.

Однако эксперт в области телеrом-услуг Роман Химич убежден, чтобы расти и развиваться «большой тройке» украинских операторов жизненно необходимы новые частоты. Постепенно спектр услуг, оказываемых Киевстар, Vodafone и lifecell значительно расширится. Тарифы же по мнению специалиста будут расти в любом случае, независимо от увеличения скорости мобильного интернета.