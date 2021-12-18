У «Новій Пошті» розповіли, в які дні відділення та кур’єри не працюватимуть

Одна з найпопулярніших компаній з доставки в Україні «Нова Пошта» сьогодні працює в режимі максимальної завантаженості. Клієнти замовляють подарунки, активно купують в інтернет-магазинах різні товари до свят. Але попереду святкові дні, Різдво, Новий Рік, тому компанія одразу попереджає українців про зміни у графіку своєї роботи.





Про те, як працюватимуть відділення, розповіли на сайті компанії.

Щоб не залишитися без подарунків в останній момент, обов’язково врахуйте ці зміни при купівлі та замовленні доставки як до відділення, так і кур’єром «до дверей»:

На католицьке Різдво 25. 12.2021 та пов’язане з ним перенесення вихідного на 27.12 2021 року вся доставка працює за звичайним графіком;

В останній день року (31. 12. 2021) відділення працюють за суботнім розкладом (графік залежить від відділення);

У перший день нового 2022 року (01.01.2022) та на православне Різдво (07.01.2022) доставка не працюватиме в жодному форматі. Клієнти, посилки яких були завантажені до поштоматів до цих дат, зможуть забрати їх у будь-який зручний для себе час;

01.2022 вся доставка, у тому числі завантаження до поштоматів, здійснюється за недільним графіком роботи (залежить від відділення).

Нагадуємо, що компанія дає можливість клієнтам відстежувати свої відправлення та отримання на сайті компанії. Щоб доставка здійснилася вчасно, уточнюйте роботу відділень на сайті компанії https://novaposhta.ua/timetable. По можливості обговорюйте з одержувачами та відправниками час та дату з урахуванням вищеописаних змін у графіку роботи.

При необхідності, змінюйте відділення для отримання, якщо графік його роботи зручніший для отримання або відправлення.