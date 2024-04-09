Українкам порадили незвичайний засіб для боротьби з пліснявою бех хімії

Господині можуть використовувати звичайний клей для ефективної боротьби з пліснявою в будинку. Негайний початок боротьби з пліснявою вкрай важливий, щоб запобігти її подальшому поширенню і зберегти здоров’я мешканців оселі.

Обробка ураженої поверхні канцелярським клеєм, розведеним водою у співвідношенні 1:4, може допомогти позбутися цвілі.

Експерти відзначають, що цей метод має гідрофобний ефект, який допомагає запобігти подальшому поширенню грибка.

Однак важливо пам’ятати, що використання клею є найкращим у випадку, коли осередок цвілі ще невеликий. У таких ситуаціях цей метод може бути ефективним і допомогти запобігти проблемі на ранній стадії.

Раніше фахівці порадили копійчаний засіб, який слід вилити у воду, після чого рослини віддячать пишним цвітінням