Кому нічого не роботи, а хто відкриє правду про себе: гороскоп на середу, 22 грудня

Ця середа керується 18 місячною добою, і символом цього дня служить дзеркало. Світ навколо нас сьогодні перетворюється на «індикатор життя» кожної людини. Цей день вимагатиме від вас уважності, любові до ближніх та розсудливості.





Гороскоп на 22 грудня для Овнів

Займайтеся тим, чим вважаєте за потрібне, і ні про що не турбуйтеся – просто будьте собою.

Гороскоп на 22 грудня для Тельців

Замість того, щоб смикати і квапити оточуючих, спрямуйте свою енергію на фізнавантаження.

Гороскоп на 22 грудня для Близнюків

Цієї середи ваша абсолютна пасивність принесе більше користі, ніж активні дії.

Гороскоп на 22 грудня для Раків

Вам буде важко справлятися із серйозними справами, оскільки постійно щось відволікатиме.

Гороскоп на 22 грудня для Левів

Астрологи радять зберігати тверезість розуму і об’єктивно оцінювати себе та оточуючих вас людей.

Гороскоп на 22 грудня для Дів

Ця місячна доба чітко та безкомпромісно покаже вам, якими вас бачать інші люди.

Гороскоп на 22 грудня для Терезів

Якщо щось піде не так, не нервуйте, а подумайте, що потрібно змінити в собі.

Гороскоп на 22 грудня для Скорпіонів

Якщо ви правильно виберете місце, де знаходитиметеся сьогодні, то день пройде вдало.

Гороскоп на 22 грудня для Стрільців

Ця місячна доба відкриє нове розуміння процесів, що відбуваються навколо вас.

Гороскоп на 22 грудня для Козерогів

Спостерігати та зіставляти — таким має бути для вас головне наповнення цього дня.

Гороскоп на 22 грудня для Водоліїв

Ви зможете виявити щедрість і благородство, за що отримаєте заступництво вищих сил.

Гороскоп на 22 грудня для Риб

Намагайтеся менше втручатися в чужі проблеми і займіться особистими справами.