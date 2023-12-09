Додайте цей копійчаний засіб у воду і рослини віддячать пишним цвітінням

Кімнатні рослини прикрашають наші будинки та дарують гарний настрій. Взимку, коли всі сіре і похмуре, квітучий вазон дару нам маленьке свято. Але як подовжити цвітіння та зробити рослину пишнішою?

Відповідь дуже проста — потрібно підживити рослину. Дехто одразу побіжить в спеціалізовані магазини, але ми рекомендуємо скористатися простим та бюджетним засобом.

Серед дешевих та ефективних засобів для пишного цвітіння варто виділити бурштинову кислоту. Вона захищає рослину від інфекцій, стимулює цвітіння та допомагає зміцнити кореневу систему.

На 5 літрів води достатньо додати один грам бурштинової кислоти. Добре розмішайте цю суміш та полийте рослину. При чому не тільки землю в горщику, але й обприскайте саму рослину. Звісно, якщо ваша рослина полюбляє приймати душ.

Ще один дієвий спосіб — приготування добрива з бананових шкірок. Візьміть 4-5 бананових шкірок, залийте їх літром води та залиште настоюватися на три дні. Після цього процідіть суміш та розбавте до 5 літрів води. Зберігати таку рідину можна в пляшці. Поливайте рослини цією сумішшю хоча б раз на місяць, і ви помітите результат.

Сумніваєтесь в ефективності бананових кірок? Не варто, адже в шкірці міститься безліч поживних речовин — фосфор, калій, азот, кальцій та інші. А все це недешеві добрива. До речі, для підсилення ефекту від бананового розчину, варто додати до рідини кілька крапель перекису водню.

Звісно, слід зважати і на вид рослини. Чимало кімнатних рослин взимку перебувають у стані спокою, тож підживлювати їх не варто. Якщо їх розбудити, вони не цвістимуть в найближчий рік, поки нормально не відпочинуть. Тож підживлення з бананових кірок або бурштинової кислоти підійдуть рослинам, для яких природно цвісти взимку, це фіалки, різдвяник, антуріум та інші.