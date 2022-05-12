В Україні вирішили змінити кількість податків залежно від області

В Україні збираються незабаром ввести поділ областей за їх віддаленістю від зон ведення бойових дій. Для тилових, прифронтових та тимчасово окупованих регіонів будуть застосовані окремі державні програми, економічні моделі, а можливо навіть різні податкові ставки.





Принцип індивідуального підходу до областей України у владних колах розглядали ще до початку війни. Зокрема у минулорічному законопроекті №5323, який депутати встигли розглянути лише в першому читанні, описане зонування територій на прибережні, гірські, прикордонні тощо. Однак після нападу росії підхід до регіонів змінився. Тепер економічний розвиток окремих областей по суті залежить лише від того, як далеко вони розташовані від лінії фронту.

З огляду на такі вагомі зміни в країні депутати взялися переписувати закон під нові реалії. Адже в частині українських міст, які зазнали значних руйнувань, потрібно робити акцент на відновлення та відбудову. Натомість і регіонах глибокого тилу цілком можна і навіть потрібно застосовувати нові стратегії економічного розвитку.

Як зазначив один з авторів законопроекту про економічне зонування Віталій Безгін, важливим питанням є також фіскальна політика у різних областях. Податки в Україні зараз фактично однакові у всіх регіонах України. Хоча умови для роботи бізнесу у тиловому Львові та наприклад Харкові, який досі періодично обстрілюють рашисти, суттєво відрізняються.

Інвестори у вражені війною регіони прийдуть ще нескоро, тож логічно що для місцевого бізнесу потрібно дещо пом’якшити податкову політику та надати певні пільги. А от на заході України політик вважає за потрібне навпаки підсилити контроль за сплатою податків.

Наразі робота над законопроектом ще триває. Та його автори прагнуть якнайскоріше представити доопрацьований варіант документу на розгляд парламенту, оскільки зараз обговорені в ньому зміни саме на часі. Тож цілком можливо, що вже за кілька місяців у різних областях України кількість податків до сплати буде суттєво відрізнятися.