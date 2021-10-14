Око Саурона: украинцев без масок будут вылавливать прямо на улице

Уже со следующего месяца в Украине будет запущен экспериментальный проект с целью контроля за соблюдением санитарных норм. Проект будет воплощен в жизнь путем установки в двух крупнейших украинских городах специальных камер, фиксирующих наличие масок на прохожих. Такую информацию на днях обнародовал замминистра здравоохранения, а по совместительству главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.





Известно, что новинку внедрят в Киеве, а также Днепре, или же Харькове. Инициатором исследования поведения людей в условиях пандемии и соблюдения ими масочного режима стала Всемирная организация здравоохранения. Поэтому уже вскоре украинский Минздрав, который поддержал «пилотный» проект, сможет оценить, какой процент граждан действительно придерживается противоэпидемических ограничений.

Как рассказал главный санитарный врач, специальные камеры будут считывать не только наличие маски у людей, проходящих мимо, но и фиксировать соблюдение ими социальной дистанции. По данным из этих камер можно будет увидеть, какая часть украинцев добросовестно соблюдает правила, и сколько людей игнорируют меры безопасности. Все необходимые документы для осуществления биоэтического анализа и размещения камер уже готовы.

Старт проекта покамест запланирован на 1 ноября. Однако первые данные с камер можно будет получить только через 14 дней. Важно, что во время работы камер идентификация и сохранение личных данных заснятых лиц проводиться не будет.

«Это только тестовая версия проекта по определению процента людей, придерживающихся противоэпидемических требований. Хотя на самом деле за нарушение правил безопасности в период пандемии существует законное наказание по соответствующей статье украинского административного кодекса. В частности законом предусмотрено серьезное взыскание за несоблюдение масочного режима в помещении. Но на данный момент мы преследуем цель определить общий процент нарушителей, и не собираемся никого наказывать», – отметил Игорь Кузин.