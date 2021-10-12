5G в Україні бути: названі дата та місце

Українці з нетерпінням чекають запуску 5G інтернету в країні. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів повідомив про те, що запуск планують вже у 2022 році. “П’яте покоління” інтернету з’явиться в мегаполісах, але звичайним українцям буде недоступним. На це є кілька причин: технологічних, економічних і соціальних.





Об’єкти промислового використання, IT-компанії, бізнес-організації — ось цільова аудиторія постачальників інтернету в Україні. b2b сегмент, високочастотні складні системи, масивні міжмашинні комунікації — ось для чого створена ця технологія інтернету. Перегляд соціальних мереж через смартфон таких нововведень не потребує.

Точкові запуски відбудуться, але навряд чи 5G глобально розповсюдиться по країні в найближчі роки. Все тому що 4G закриває всі запити та потреби українців сьогодні. На закупівлю обладнання для нового інтернету потрібні колосальні інвестиції. Імовірність того, що вони швидко окупляться вкрай мала. Також експерти кажуть, що доходи абонентів, які вони отримують сьогодні, просто неспроможні покрити витрати.

Компанії також відзначили, що для звичайного користувача цінність 5G полягає в сервісах, які почнуть розвиватися з появою цієї технології та в тому, який вплив вони матимуть на різні сектори економіки країни.

На українському ринку не розвинені сервіси, які зможуть нормально обслуговувати 5G. Так що Україна ще не готова до нового покоління інтернету. Але починати з чогось потрібно, тому перші запуски заплановані на 2022 рік.

У 2021 році уряд планував провести аукціон для українських компаній, щоб продати технології 5G-спектра. Через нерентабельність тендер вирішили відкласти на 2022 рік. Точна дата проведення не повідомляється. Припинилися державні інвестиції в цьому напрямку, договір про вливання понад 14 млрд гривень підписаний ще в 2020 році.

Мобільні оператори теж роблять ставку на 4G. Так, наприклад, Vodafone орієнтується на “4 покоління”.