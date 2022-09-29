Стало відомо, чого найбільше бояться українці після закінчення війни

Найбільшим розчаруванням для народу України після закінчення війни стане безкарність росії. Більшості громадян ця війна завдала глибокого душевного болю. Тож якщо країна-агресор не буде покарана за свої жахливі злочини в Україні, люди просто не зможуть із цим змиритися.

Про таку позицію українців свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, в якому взяли участь 2 000 громадян. У кожного з респондентів запитали «Що для вас може стати найбільшим розчаруванням після завершення війни?». Безкарність росії у рейтингу відповідей зайняла перше місце із результатом у 65,8%. Справедлива кара для окупантів виявилася для українців куди важливішою ніж фінансове благополуччя та підвищення рівня життя.

Другою за популярністю стала відповідь «високий рівень корупції». Якщо після війни буде процвітати хабарництво та кругова порука, це розчарує 34,6% громадян. Ще 34,6% населення змусить засумніватися у своїх ідеалах бідність та низький рівень життя в країні після війни.

Майже чверть наших співвітчизників, а саме 24,7%, будуть розчаровані, якщо українці почнуть масово покидати країну. Цю групу респондентів також хвилює питання повернення біженців, які вже виїхали за кордон, подалі від жахіть війни.

Близько 19% українців будуть неприємно вражені, якщо до України почнуть масово переселятися білоруси та росіяни. Адже ці народи, які колись сприймалися українцями як дружні, тепер викликають у населення лише почуття ненависті та відрази.

Найменше українці хвилюються за зміну умов життя після війни. Відсутність рівня комфорту, який був в Україні до початку воєнних дій, розчарує лише 11,6% населення.

Варто зазначити, що безкарність росії називали своїм найбільшим розчаруванням переважно мешканці західних регіонів України. Тоді як мешканці східних та південних областей, тобто переважно російськомовне населення, на перше місце ставили корупцію та бідність.