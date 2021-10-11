Названо кращих батьків по знаку зодіака

Батьківська любов зовсім не схожа на материнську. Для жінки піклування про дитину є вродженим інстинктом. А от для чоловіка «місія» стати хорошим батьком потребує певних вольових зусиль.





Однак існують чоловіки, яким на роду написано бути ідеальними батьками. Вони легко впораються із доглядом за малюком, а дорослим дітям стануть найкращими друзями.

Астрологи стверджують, що найчастіше здібностями до батьківства обдаровані представники п’яти знаків зодіаку. Вони вирізняються відданістю своїм родинам та активною участю у вихованні нащадків.

Козеріг

Сім’я у житті представників цього знаку займає чільне місце. Вони обожнюють бути вдома, допомагати дружині по господарству та гратися з дітьми. Козерогам важливо бути взірцем для своїх нащадків. Однак їх стиль виховання досить строгий, тож часом діти бунтують і сваряться з вимогливим татом.

Діва

Чоловіки цього знаку дуже прихильні до своїх родичів та друзів. Вони люблять шумні сімейні свята, де почувають себе найбільш комфортно. Батьки з Дів виходять дуже принципові. Вони не звикли балувати дітей, але й незаслужених покарань не практикують. Саме за таку поведінку нащадки поважають та слухаються своїх татусів.

Тілець

Тільці мріють про родину з самого дитинства. Тому доволі рано одружуються. Та по-справжньому мрія представника знаку збувається коли він стає батьком. Ця роль личить йому, як нікому іншому. Діти Тільця виростають оточені батьківською турботою і завжди отримують усе, чого тільки побажають.

Рак

Зв’язок батька-Рака із його дітьми – це щось особливе. Він може десятки разів за день видзвонювати до малечі, навіть під час уроків. Його турбота часом переходить усі межі, та по-іншому він не може. Балувати дітей та купувати їм подарунки – улюблене заняття Рака, за яке він часто отримує від дружини «на горіхи».

Терези

Народжені під цим сузір’ям серцем відчувають, що відбувається з їхніми дітьми. У цих чоловіки є так звана батьківська інтуїція, яка ніколи не підводить. Дбайливі та уважні, вони здатні виховати у дітях високі моральні якості. Та «сідати на голову» таким татусям все ж не варто, адже покарання не змусить на себе чекати.