Власників землі за межами міст змусять платити новий податок

Починаючи з 2023 року власники чи орендарі ділянок, розташованих за межами міста, будуть сплачувати ще один податок на землю. Мова про мінімальне податкове зобов’язання, або МПЗ. Він являє собою суму, яку землекористувач повинен заплатити, навіть якщо не використовує ділянку у господарських цілях.





Не позбавить від МПЗ і факт сплати інших податків, пов’язаних з обробкою землі та реалізацією сільгосппродукції. Проте якщо сума цих податків буде рівною або більшою за нарахований МПЗ, землекористувачу не доведеться більше нічого доплачувати державі. Якщо ж податок на дохід з реалізації продукції, ПДФО та військовий збір у сумі не дотягуватимуть до ставки МПЗ, землевласнику доведеться компенсувати податківцям різницю.

Ініціатори змін у податковому законодавстві пояснюють: введення МПЗ допоможе впоратися з проблемою незаконної обробки землі, яка зараз набула справді катастрофічних масштабів. На сьогоднішній день 20% землі сільськогосподарського призначення обробляють нелегально, недоплачуючи до міських бюджетів близько 10 млрд грн.

Точну суму мінімального податкового зобов’язання будуть розраховувати, спираючись на нормативну грошову оцінку 1 гектара землі. Враховуватиметься також площа ділянки і термін часу, протягом якого її використовують.

Важливо відзначити, що у випадку передачі землі в оренду, мінімальне податкове зобов’язання сплачує саме її орендар, а не законний власник.

МПЗ сплачуватимуть після закінчення звітного періоду, тобто фактично за минулий рік. Вперше новий податок українці заплатять у 2023 році за попередній 2022 рік. Протягом перших двох років після впровадження МПЗ, податкова ставка відповідатиме 4% від вартості землі (її нормативної оцінки). В подальшому сума зросте до 5%.

Враховуючи середню вартість гектара української землі, що дорівнює 28 тис. грн, мінімальне податкове зобов’язання складатиме 1400 грн. А в регіонах із дорожчою землею податкова ставка відповідно буде ще більшою.