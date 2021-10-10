Шмыгаля просят разрешить лишать зарплаты любых невакцинированных работников

Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) попросила главу украинского правительства Дениса Шмыгаля позволить отстранять от выполнения своих обязанностей невакцинированных работников в случае усиления карантинных ограничений. Решение обратиться к властям с таким предложением члены ЕВА приняли после обсуждения перспективы очередного локдауна.





Сейчас работодатель не может на законных основаниях отстранить от работы своего сотрудника за отказ от вакцинации. Поэтому в случае внедрения «красной зоны» бизнесмену придется заморозить работу своего предприятия, или заведения даже из-за двух-трех невакцинированных работников.

«В связи с этим ассоциация в письме обратилась к премьер-министру и попросила разъяснить данный вопрос. В частности бизнесмены заинтересованы в получении права официально оформлять неоплачиваемый простой сотрудников, которые отказываются вакцинироваться. Особенно это касается работников, задействованных в сфере обслуживания», – сообщает ЕВА.

Меж тем на недавней встрече бизнесменов с представителями КГГА властный орган сообщил, что столичный транспорт не планируют останавливать даже в случае внедрения ограничений «красной зоны». При этом владельцы сертификатов о вакцинации не будут иметь преимуществ в пользовании маршрутками и метро.

Эксперты в свою очередь призывают органы власти отнестись к просьбе бизнесменов с пониманием и не давить на них. Ведь в ближайшее время предприниматели столкнутся с целым рядом новых ограничений, кроме карантинных. В частности речь идет о более жестких требованиях к реализации алкоголя и табачных изделий.

Напомним, что осуществлять полноценную предпринимательскую деятельность в «красной зоне» сейчас разрешается только в случае 100-процентной вакцинации работников и клиентов. Документы о вакцинации на входе в заведение обязаны проверять его уполномоченные работники.

На сегодняшний день Министерство здравоохранения ввело обязательную вакцинацию для работников образования, а также представителей органов центральных и местных органов власти. Но вполне возможно, что этот список скоро расширят.