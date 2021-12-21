Доведеться бігти в касу: українці можуть зайти в мінус навіть із зарплатною карткою

Відкриваючи зарплатну картку у банку не варто поспіхом підписувати усі документи. Адже біда може прийти, звідки не чекали. «Чарівна» послуга овердрафту, що є своєрідним кредитом до наступної зарплати, за певних умов витягне з вас останні гроші та поставить клеймо на кредитній історії. Як же вберегтися від зворотної сторони банківського сервісу?





Чим небезпечний овердрафт?

Загалом послуга овердрафту – зручна та практична. Часом нагальна потреба у грошах виникає у момент, коли до зарплатні залишилося усього кілька днів. Тоді кошти можна взяти «у мінус», а коли зарплатня прийде на рахунок, автоматично погасить кредит.

Та часто трапляється так, що працівник вже звільнився, гроші на рахунок більше не надходять, але кредит за овердрафтом нікуди не зник. Відсотки все накопичуються, борг росте, а клієнт навіть не уявляє, що вже винен банку кругленьку суму.

Як не влізти у борги по зарплатній карті?

Така проблема є перш за все наслідком неуважного ставлення до документів. Коли ви відкриваєте зарплатну картку потрібно не просто мимохідь проглянути документи, які менеджер дає на підпис, а уважно їх прочитати. Адже незнання правил не врятує від відповідальності. Особливу увагу зверніть на договір овердрафту, у якому вказані умови позички та її повернення.

Якщо після звільнення у вас залишився борг на зарплатній картці, його треба обов’язково сплатити. Овердрафт – це той самий кредит, просто зазвичай у нього більш вигідні умови та менші відсотки. Однак зловживати цим пом’якшенням від банку все ж не варто.

Вийти з «мінусу» на зарплатній картці можна шляхом перерахування грошей з іншої карти, або ж поповнення через банкомат. У випадку фінансової неспроможності до виплати кредиту, можна попрохати банк про так звану реструктуризацію боргу. В такому випадку суму можуть розділити на кілька місяців, чи навіть відстрочити на 2-4 місяці лише із регулярною виплатою відсотків.

Найгірший варіант для боржника за овердрафтом – умисна несплата кредиту. Деякі клієнти не сприймають такий борг серйозно, та просто перестають відповідати на дзвінки банку, вважаючи, що їм все минеться. Та у такому випадку вони ризикують потрапити у кредитний реєстр НБУ та назавжди втратити спроможність брати позички у будь-якому банку.