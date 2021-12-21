Улюблені українські міми Папи Римського здивували суперздібностями

DEKRU – квартет українських мімів, які встигли стати знаменитими на весь світ, зокрема своїм виступом перед Папою Римським. Наразі вони продовжують вражати дивовижними номерами.





Вони виступали по всьому світу, а тепер прийшли показати, на що здатні на шоу «Україна має талант».

Колектив DEKRU було засновано понад дванадцять років тому. Його учасниками стали четверо випускників кафедри пантоміми КМАЄЦМ. Троє хлопців (Богдан Сварник, Віктор Чуксін та Микита Черепахін» та Інна Турік за час діяльності встигли стати учасниками різних фестивалів в Україні та Європі. Вони виступали у Польщі, Італії, Німеччині, Бельгії, Угорщині, Голландії та інших.

У 2016 році вони брали участь в італійському талант-шоу Tu si que vales (Ти гідний), де вийшли до півфіналу. У тому ж році, 16 червня колектив виступав перед Папою Франциском у Римі. Папа у своїй промові зазначив, що артисти всіх жанрів несуть важливу місію та відзначив талант українського квартету.

На шоу «Україна має талант» квартет здивував глядачів дивовижним номером на морську тематику. Лише з допомогою рук команда відтворила мешканців підводного світу. Навіть Сергій Притула не стримав захвату від виступу DEKRU. Він зазначив, що під час виступу були відчуття, що він перенісся у підводний світ і побачив усе на власні очі. За його словами, він не хотів, щоби виступ квартету закінчувався.

Артисти такого жанру не надто популярні в Україні. Але талант Богдана, Віктора, Микити та Інни заслуговує на увагу, особливо з урахуванням того, що команда давно стала популярною далеко за межами нашої країни. Це той випадок, коли талановиті люди справді люблять своє заняття та зачаровують глядачів своїми вміннями.