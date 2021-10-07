Астрологи составили ТОП ревнивых знаков зодиака

Некоторые знаки зодиака патологические ревнивцы, другие всегда спокойно проявляют себя в отношениях. Астрологи уверяют, виноваты звезды, а бороться с ними, как вы знаете дело бесполезное. Звездные эксперты составили рейтинг “Топ ревнивцев” и описали, как у каждого знака проявляется чувство ревности. Итак, вам интересно, на каком вы месте или ваша вторая половинка? Тогда ищите свой знак ниже:





На последней позиции в рейтинге ревнивцев Стрельцы. Им досталось почетное 9 место. По 10 больной шкале они едва наберут 2 бала. Это открытые люди, которые не способны на ревность. Им чуждо это чувство.

Близнецы ревнуют безобидно, когда это обосновано, поэтому на 8 позиции. Их стихия воздух, а это: легкость, ветренность и беззаботность. Рядом с ними так хорошо, что даже изменять не хочется. Их бал 3/10.

Водолеи, их эксперты оценили в 4 из 10 (№7 в списке). Очень честный знак в плане чувств. Ревность его безобидна, если он ее испытает, открыто поделится с партнером. Водолеи любят комфорт и честность в отношениях, им чужды ссоры и негатив.

Сразу два знака делят 6 место. Девы и Рыбы — уверенные среднячки. Если они ревнуют, вы это почувствуете и чувство не из приятных. Вот только проявляют знаки это по-разному. Дева будет вести себя нервно, впадет в самокопание и доведет ситуацию до крайности, но в своем воображении.

Рыбы же начнут в буквальном смысле слова душить гиперопекой. Если дать им повод для ревности, тогда быть беде. “Я для тебя стараюсь, делаю все для наших отношений, а ты…” — будут думать они, но никогда не скажут это в лицо. Поэтому отношения иногда будут очень напряженными.

Весы гордо занимают 5 строчку рейтинга и получают 6 баллов. Все из-за сильной привязанности к тем, с кем им удобно и комфортно. Весы не любви перемены и всегда стремятся к идеальной гармонии в отношениях. Если возникнет повод для ревности, сначала Весы запаникует, начнут скандалить. Но потом примутся разбираться в истинной причине и искать выход из ситуации.

Козероги и Раки на 4 позиции рейтинга, их балл 7 из 10. Первые реагируют лишь при реальном отдалении в отношениях с партнером. Им сложно подпустить к себе человека, признаться в чувствах и быть сердечным партнером. Из-за этой медлительности с ними часто расстаются.

Раки в порыве ревности превращают жизнь партнера в ад. Это знак двух крайностей: все идеально или невыносимо. Они не ревнуют к каждому столбу, реагируют только, если чувствуют реальную угрозу.

И те и другие могут превратиться в настоящих тиранов.

Овен и Лев делят третью строчку. Оба знака вспыльчивы, агрессивны. Даже без повода могут проявить себя, как жуткие собственники. И когда они находятся в этом состоянии, лучше не спорить и не доказывать свою правоту.

Телец — получает 2 место. Упертый собственник, который не позволит никому кокетничать и флиртовать с другими…кроме себя. Этот знак настоящий маленький диктатор. Переплюнули его только Скорпионы 10 из 10. Они ревнивы с рождения и всю жизнь сохраняют в себе этот пыл. Если ваш партнер Скорпион, доказывайте сою любовь каждый день, а взамен он для вас достанет даже звезду с неба