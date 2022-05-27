У вечір п’ятниці в Україні почало штормити долар

Середній курс долара на валютному аукціоні в Україні у п’ятницю ввечері, 27 травня, становить 36,6 грн/$ у продажу та 36,34 грн/$ – у купівлі. За день американська валюта подорожчала на 9 копійок.





У свою чергу котирування євро підвищилися на 12 копійок у продажу та на 25 копійок – у купівлі. Нині вони становлять 39,08 грн/€ та 38,61 грн/€ відповідно.

Про це свідчать дані моніторингу оголошень купівлі-продажу валюти на сайті kurs.com.ua.

Курс долара та євро в банках

Українські банки також продовжили трохи коригувати курс. Середня вартість продажу долара поки що не змінилася і становить 36,6 грн/$, а в покупці “долар” подорожчав на 5 копійок, до 35,55 грн/$.

У Приватбанку та Укрексімбанку долар зараз коштує 36,45 гривень за одиницю, в інших великих фінустановах – у межах 36,5-36,8 грн/$. Курс в Альфа-Банку продовжує зберігатися на рівні 35 грн/$, проте на ринку є низка банків, які продають “американця” по 37,5-38 грн/$.

У середньому євро українські банки продають за 39 грн/€, а купують за 37,5 грн/€. У Приватбанку вартість європейської валюти становить 38,9 грн/€, ПУМБ продає євро за 38,5 грн/€, Райффайзен Банк – 39,4 грн/€. Найдешевше європейські гроші коштують в Альфа-Банку – по 37,5 грн/€.