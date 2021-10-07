Астрологи склали ТОП ревнивих знаків зодіаку

Деякі знаки зодіаку патологічні ревнивці, інші завжди спокійно показують себе у стосунках. Астрологи запевняють, винні зірки, а боротися з ними, як ви знаєте справа марна. Зоряні експерти склали рейтинг “Топ ревнивців” і описали, як у кожного знака проявляється почуття ревнощів. Якщо, вам цікаво, на якому ви місці або ваша друга половинка? Тоді шукайте свій знак нижче:





На останній позиції в рейтингу ревнивців Стрільці. Їм дісталося почесне 9 місце. За 10 бальною шкалою вони ледь наберуть 2 бали. Це відкриті люди, які не здатні на ревнощі. Хтось може прийняти це за холодність, втім не варто.

Близнюки ревнують необразливо, коли це обґрунтовано, тому вони на 8 позиції. Їх стихія повітря, а це: легкість й безтурботність. Поруч з ними так добре, що навіть йти не хочеться. Їх бал 3/10.

Водолії, їх експерти оцінили в 4 з 10 (№7 в списку). Дуже чесний знак в плані почуттів. Ревнощі його нешкідливі, якщо він їх випробує, відкрито поділиться з партнером. Водолії люблять комфорт і чесність у відносинах, їм чужі сварки та негатив.

Відразу два знаки ділять 6 місце. Діви та Риби, впевнені середнячки. Якщо вони ревнують, ви це відчуєте, і почуття буде не з приємних. Ось тільки проявляють знаки це по-різному. Діва буде поводитися нервово, впаде в самокопання і доведе ситуацію до крайності, але у своїй уяві.

Риби ж почнуть в буквальному сенсі слова душити гіперопікою. Якщо дати їм привід для ревнощів, тоді буде біда. “Я для тебе стараюся, роблю все для наших відносин, а ти …” — будуть думати вони, але ніколи не скажуть це в обличчя. Тому відносини іноді дуже напружені.

Терези посідають 5 сходинку рейтингу й отримують 6 балів. Все через сильну прихильність та прив’язаність до тих, з ким їм зручно та комфортно. Терези не люблять зміни, завжди прагнуть балансу й гармонії. Якщо виникне привід для ревнощів, спочатку вони запанікують, почнуть скандалити. Потім почнуть розбиратися і шукати справжню причину конфлікту та ревнощів.

Козероги, Раки на 4 позиції рейтингу, їх бал 7 з 10. Перші реагують лише при реальному віддаленні у відносинах з партнером. Їм складно підпустити до себе людину, зізнатися в почуттях, бути сердечним партнером. Через цю повільність з ними часто розлучаються передчасно.

Раки в пориві ревнощів перетворюють життя партнера в пекло. Це знак двох крайнощів: все ідеально або нестерпно. Вони не ревнують до кожного стовпа, реагують тільки, якщо відчувають реальну загрозу.

І ті й інші можуть перетворитися в справжніх тиранів.

Овен і Лев ділять третю сходинку. Обидва знаки запальні, агресивні. Навіть без приводу можуть проявити себе, як моторошні власники. І коли вони знаходяться в цьому стані, краще не сперечатися і не доводити свою правоту.

Телець отримує 2 місце. Упертий власник, який не дозволить нікому кокетувати чи фліртувати з іншими … окрім себе. Цей знак справжній маленький диктатор. Переплюнули його тільки Скорпіони 10 з 10. Вони ревниві з народження, все життя зберігають в собі цей запал. Якщо ваш партнер Скорпіон, доводьте сою любов кожен день, а натомість він для вас дістане навіть зірку з неба.