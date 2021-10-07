Наука

Україну накриє ряд магнітних бурь: перша вже завтра

07.10.2021
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Магнітна буря середньої сили накриє Землю в п’ятницю, 8 жовтня. Наступний сплеск варто очікувати через 10 днів. Це випливає з даних  Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.


Наступна магнітна буря – вже 8 жовтня. Інтенсивність спалахів на Сонці не буде відрізнятися від попереднього епізоду. А ось наступний епізод, який очікується в другій половині місяця, 19 жовтня , буде набагато серйозніше. Сильна магнітна буря може спровокувати загострення хронічних захворювань, головні болі, безсоння або сонливість і підвищену дратівливість.

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Остання магнітна буря місяці очікується 25 жовтня. Цього разу спалахи на Сонці будуть незначними і не зроблять ніякого впливу на здорових людей. Однак люди з серцево-судинними захворюваннями і гіпертоніки можуть відчути погіршення самопочуття.

Магнітні бурі в жовтні 2021. Як себе вберегти

  • У дні, коли геомагнітні спалахи найбільш інтенсивні, слід добре висипатися.
  • Лікарі рекомендують відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної і важкої їжі.
  • Необхідно пити достатню кількість води і зеленого чаю.
  • Слід уникати стресових ситуацій і побільше проводити часу на свіжому повітрі. 
  • Помірні фізичні навантаження допоможуть зберегти організм в тонусі.

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07.10.2021
1 хвилина на прочитання

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