Ощадбанк пошел войной на неактивных клиентов: их счета заблокируют
Банк будет взимать комиссию за обслуживание счета, пока на нем не закончатся деньги.
Государственный Ощадбанк с 30 сентября начал замораживать счета, которыми клиенты не пользуются. В «программу зачистки» попадут депозитные вклады и текущие счета, по которым не проводилось никаких операций в течение последних 3 лет. Забытые вклады граждан заморозят и закроют, а до того времени за хранение средств будут взимать ежемесячную комиссию.
Забрать свои деньги вкладчики конечно же смогут. Но вполне возможно, что к этому моменту комиссия уже «съест» существенную часть суммы на счету. Комиссия, о которой идет речь, это стандартная сумма, предусмотренная тарифами Ощадбанка. Она, согласно договору, взимается каждый месяц с суммы, содержащейся на счете клиента.
Если счет давно не использовался более трех лет и был арестован, с него прекращают взимать комиссию. Ведь по факту банк его больше не обслуживает.
Для того, чтобы разблокировать неактивный счет, нужно прийти к любой из филиалов Ощада с паспортом и идентификационным кодом, и заполнить специальную анкету. После этого деньги можно будет свободно снять со счета. Если же вкладчик так и не появится, банк в автоматическом порядке разорвет с ним договор и закроет счет.
Как рассказали в государственном банке, процедура чистки коснется преимущественно текущих счетов с небольшими остатками. Их в банке не так уж и много, к тому же большинство клиентов уже обратились в финансовое учреждение и заполнили соответствующие документы для идентификации своих вкладов.
В государственном банке успокоили вкладчиков и заверили, что их деньги никуда не исчезнут. Даже если счет перевели в статус неактивного, после обращения клиента, его представителей или наследников, банк сразу же вернет всю сумму вклада. Правда, часть денег клиента еще до момента блокировки счета может «съесть» ежемесячная комиссия.
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