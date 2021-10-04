Леопард накинувся на 55-річну бабусю, але та як слід відлупцював його палицею

В індійському місті Махараштра днями ледь не сталося непоправне. 55-річна Нірмаладеві Сінгх вийшла на вечірню прогулянку, насилу пересуваючись за допомогою тростини. Бабуся дійшла до веранди і присіла перепочити, не помітивши в темряві леопарда, пише Lad Bible .





Той не став упускати можливість і накинувся на пенсіонерку. В останній момент вона відчула небезпеку і обернулася, що врятувало їй життя. Кігті звіра зачепили її щоку, а не шию. Жінка завалилася на бік, кричачи і просячи про допомогу. Вона схопила палицю і почала нею відбиватися від хижака. Він не очікував такої відсічі і вирішив ретируватися.

На шум збіглися родичі і сусіди бабусі, які допомогли їй і відвезли в лікарню. Медики обробили рани на її обличчі, руках, спині і ногах, але, на щастя, вони не несли ніякої небезпеки для життя. Напади леопардів на городян останнім часом почастішали (це вже четвертий випадок за тиждень), тому влада і встановила камери відеоспостереження.