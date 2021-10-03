Доходы заробитчан и мелких предпринимателей проверят в рамках Налоговой амнистии

Для украинцев с первого сентября наступила пора “налоговой амнистии”. Будет длиться она целый год, на протяжении периода каждый гражданин имеет шанс сделать легальными “серые” прибыли и доходы. Это выглядит следующим образом: правительство предложило альтернативный законный способ, который дает возможность каждому украинцу оплатить налоги из прибылей сомнительного происхождения.





Поскольку неуплата налогов карается законом Украины, то “налоговая амнистия” дает чудесную возможность избежать наказания.

Следовательно, до 1-го сентября 2022 года каждый имеет законное право на то, чтобы подать декларацию. В ней нужно будет отметить те активы, которые раньше не облагались налогом. Указывать источник дохода не нужно, лишь отметить сумму. Также важно знать и то, что это не является принудительной процедурой.

Какие преимущества дает “налоговая амнистия”? Во-первых, все, кто воспользуются такой возможностью на замену получат “налоговое обнуление”. Это своего рода “мировое соглашение” для злостных уклонистов от оплаты налогов. Прекрасная возможность и отличный шанс для физических и юридических лиц, фрилансеров и других социальных групп (работники, которые работают за рубежом, например).

Во-вторых, в будущем те граждане, которые планируют дорогие покупки (жилье, авто и тому подобное), легче пройдут финмониторинг. А это в свою очередь меньше внимания к вам и бюрократии со стороны налоговой инспекции Украины.

В-третьих, одновременно с активацией амнистии начнет работу Бюро экономической безопасности. Именно оно будет вести активную борьбу с теми гражданами, кто не платит налоги. Это позволит вывести экономику из тени и увеличит сборы в государственный бюджет.

Размер выплат представляет лишь 5% от размера указанной суммы. Касается амнистия лишь тех прибылей, которые поступили до января 2021 года. Все что было заработано позже, в текущем периоде не декларируется.

Узнать большую информацию каждый может на официальном сайте налоговой инспекции.