Польша зовет украинцев: названы профессии, которых поляки видеть не хотят

К украинским заробитчанам в Польше давно привыкли. Найти работу в соседней стране становится все проще. Сейчас на любом кадровом портале Украины можно просмотреть целый ряд вакансий от польских работодателей. Однако популярностью пользуются далеко не все профессии. Так какую же работу поляки не хотят доверять заробитчанам?





Меньше всего иммигрантов нанимают в спортзалы и салоны красоты. Преимущественно вакансии фитнес-тренеров, специалистов по маникюру и парикмахеров занимают сами поляки. Поэтому заробитчанам устроиться на такую работу очень непросто. Лишь на 0,1% вакансий в этой области могут претендовать украинцы. Примерно столько же предложений для работников в сфере искусства, безопасности, развлечений и медиа.

Наиболее популярными профессиями украинцев для трудоустройства в Польше являются:

разнорабочие – около 14% вакансий;

ИТ-специалисты – 13%;

сельхоз-работники, и работники на производство – 12%;

маркетологи, рекламщики – 9%;

менеджеры по продажам – 7%.

В Польшу украинцы едут охотно, ведь зарплата там – не чета нашей. В среднем работникам платят по 35 тысяч гривен в месяц. В частности:

33% работодателей предлагают зарплату до 22 тысяч гривен;

26% платят до 44 тысяч гривен;

41% предлагает даже более 55 тысяч гривен в месяц.

Охотно принимают на работу наших соотечественников и в Германии, или Чехии. В последние годы многие украинцы выбирают для заработков именно эти страны. Привлекает работников более высокая зарплата. В частности за самую простую работу для сотрудника без образования в Польше платят около 19 тысяч грн, а в Германии – не менее 49 тысяч.

Зато немцы ставят гораздо более высокие требования к рабочим, как например опыт работы или знания языка. При этом большинство вакансий для заробитчан предлагает Немецкая биржа труда. Собственно именно биржа и выдает украинским заробитчанам документы, позволяющие легально работать в стране. Меж тем работников часто обеспечивают недорогим, или даже бесплатным жильем.