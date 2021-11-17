Одяг, побутову техніку, продукти харчування, напої та сигарети сьогодні можна купити в інтернеті. Українці все більше довіряють онлайн-продавцям, ніж магазинам – ціна бере своє. Саме через це зросла кількість фальсифікату.





Ось тільки вмілі ділки часто не дають ніяких гарантій на свої товари. І якщо покупець захоче повернути свої гроші — нічого не вийде. Більше того, якщо він отруїться неякісним продуктом — знайти винного теж буде неможливо, вимагати відшкодувати збиток ні в кого.

Поліція затримала великих виробників підроблених напоїв і продуктів харчування

Не без допомоги кіберполіції вдалося виявити і ліквідувати цілу мережу з виробництва підроблених продуктів харчування. Домашнє вино, розфасований чай і каву, а також бакалію місцевих виробників продавали під виглядом європейських брендів.

Продавець розповідав, як привозить продукти з Італії, Франції, Польщі, а насправді перепродував у кращому випадку товари з оптового складу.

Ні про які належні умови виробництва і мови не йде. Працювали мало не в гаражах.

Цехи з виробництва були розташовані відразу в трьох областях України: Києві та Київській області, Львівській та Хмельницькій областях. У списку фальсифікатів опинилися:

фісташка;

хамон;

цукерки;

алкоголь.

Через інтернет-магазини та соціальні мережі українцям під виглядом дорогих делікатесів пропонували місцеву підробку. При наявності вакууматора і кольорового принтера друкували етикетки і виготовляли упаковку.

Охочих купити “заморські смаколики” за супер-ціною було дуже багато. Організація постачала свою продукцію по всій Україні, оборот становив мільйони гривень. Бізнес дуже прибутковий, замовлення були на місяці вперед.

Тільки під час обшуку поліція вилучила у злочинців 4,5 млн. гривень і 60 тон сировини, яку готували на реалізацію. Тепер злочинцям загрожує штраф до 255 тисяч гривень. За даним фактом ведеться кримінальне розслідування.