Доходи заробітчан та дрібних підприємців перевірять в рамках Податкової амністії

Для українців з першого вересня настала пора “податкової амністії”. Триватиме вона цілий рік. Впродовж цього періоду кожен громадянин має шанс зробити легальними “сірі” прибутки та доходи. Це виглядає наступним чином: уряд запропонував альтернативний законний спосіб, який дає змогу кожному українцю сплатити податки із прибутків сумнівного походження.





Оскільки несплата податків карається законом України, то “податкова амністія” дає чудову можливість уникнути покарання.

Відтак до 1-го вересня 2022 року кожен має законне право на те, щоб подати декларацію. В ній потрібно буде зазначити ті активи, які раніше не оподатковувалися. Вказувати джерело доходу не потрібно, лише зазначити суму. Також важливо знати й те, що це не є примусовою процедурою.

Які переваги дає “податкова амністія”? По-перше, всі, хто скористаються такою можливістю отримають “обнулення”. Це свого роду “мирова угода” для злісних уклоністів від сплачування податків. Чудова нагода і шанс для фізичних та юридичних осіб, фрілансерів та інших соціальних груп (заробітчани, що працюють за кордоном, наприклад).

По-друге, у майбутньому ті громадяни, які планують дорогі покупки (житло, авто тощо) легше пройдуть фінмоніторинг. Адже це чудова нагода почати сплату податків “з чистого аркуша”.

По-третє, одночасно з активацією амністії розпочне роботу Бюро економічної безпеки. Саме воно буде вести активну боротьбу із тими громадянами, які не сплачують податки. Це дозволить вивести економіку із тіні та збільшити збори до державного бюджету.

Розмір виплат становить лише 5% від розміру вказаної суми.

Стосується амністія лише тих прибутків, що були здобуті до січня 2021 року. Все що було зароблено пізніше у поточному періоді не декларується.

Дізнатись більше інформації кожен може на офіційному сайті податкової інспекції України.