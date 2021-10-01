Смартфони Google Pixel зможуть самостійно записувати та надсилати відео у разі автокатастрофи

Чистий Android 12 має кілька функцій, які можуть бути надзвичайно корисними у випадку автомобільної аварії. Смартфони Google Pixel розширили їх, а до цього пулу додана функція, яка дозволяє автоматично знімати відео та надсилати його на номер екстреної служби.





Особиста безпека розширена можливістю запису відео

“Особиста безпека” – це окрема категорія функцій, які можна знайти в налаштуваннях смартфонів Google Pixel . Там ви можете налаштувати можливість надсилання автоматичних сповіщень до екстрених контактів та автоматичного набору номера 911, якщо ваш смартфон виявить, що ви потрапили в автокатастрофу.

Очевидно, Google не має наміру зупиняти розвиток цього розділу, оскільки інша функція – автоматичний запис відео після екстреного повідомлення SOS , щойно потрапила в смартфони з лінійки Pixel.

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Як це працює?

Функція SOS у пікселях активується натисканням кнопки живлення п’ять разів підряд. Залежно від того, які функції ми призначаємо цьому ярлику, смартфон може реалізувати різні сценарії сповіщення про надзвичайні ситуації.

Згідно з інформації про оновлення особистої безпеки в магазині Google Play, тепер телефон може записувати відео до 45 хвилин , припускаючи, що на пристрої достатньо місця для файлу. Якщо доступне підключення до Інтернету, резервна копія буде збережена в нашому обліковому записі Google протягом семи днів. Він також буде надісланий на попередньо визначені екстрені контакти, якщо ми раніше вибрали цю опцію.

Опція запису відео тривоги також може з’являтися на інших смартфонах Android 12, оскільки згадки про функції особистої безпеки вже були помічені в тестових версіях цієї системи.