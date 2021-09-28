Стало відомо, чому одні пристрої Xiaomi називаються Mi, а інші Mijia

Відданим фанатам Xiaomi вже не важливо, що і за які гроші випускає компанія, на те вони і фанати. Для них вона давно стала своєрідним еталоном, типу Apple, тільки дешевше (хоча остання заява вже досить умовна) і щось нове вони для себе тут навряд-чи дізнаються.





Однак недосвідченому користувачу розібратися у всьому різноманітті пристроїв, що випускаються під брендом Xiaomi, ой як не просто. Незрозуміло навіть, чому одні пристрої називаються Mi, а інші Mijia і ми знаємо людей, які вважають, що друге це взагалі підробка.

Не секрет, що більшість популярних гаджетів, що випускаються під брендом Xiaomi фактично є результатом інвестицій компанії в інші проекти і стартапи. Погодьтесь, що складно уявити роботу над створенням смартфонів і чайників в рамках однієї компанії. А якщо додати сюди телевізори, маршрутизатори, розумні розетки, повербанки … ну ви зрозуміли.

Загалом, щоб навести хоч якийсь порядок і запобігти плутанині, в компанії Xiaomi вирішили виділити окремий бренд із загальної екосистеми Mi Ecosystem для пристроїв розумного будинку і назвали його MIJIA. З китайської буквально це перекладається як Smart Home (розумний будинок), але для нас ці літери взагалі ніяких асоціацій не викликають.

логотип Xiaomi Mijia більше схожий на кішку або щит?

Був розроблений навіть спеціальний логотип, виконаний у вигляді щита, що має символізувати надійність продуктів, хоча багато шанувальників бренду MI бачать в ньому зображення кішки. Насправді, в логотипі чітко простежується поєднання букв «M» і «J», які символізують MiJIA.

І ось ми ніби як розібралися і зрозуміли що таке Mijia, як китайці знову вирішили все перейменувати і з минулого року це вже Xiaomi Smart Life. Відповідно злегка змінився і логотип: