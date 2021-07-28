Фахівці розповіли, від чого залежить швидкість інтернету і як її виміряти

Від швидкості інтернету, чи то домашній кабельний, бездротовий по Wi-Fi і мобільний 3G або 4G, залежить ваш комфорт споживання, передача інформації і продуктивність. Яка ж швидкість інтернету достатня для повсякденних завдань і як її виміряти – в цій статті.





Чим вище швидкість інтернету, тим комфортніше працювати. Ця аксіома діє з часів передачі даних по телефонному дроту через Dial-Up модем і не втратила актуальність в епоху оптоволоконних ліній. Однак Україна велика і не скрізь є можливість прокласти оптику, тому в багатьох куточках нашої країни навіть витій парі від провайдера безмірно раді.

Швидкісний кабельний інтернет

Дійсно, швидкісний кабельний інтернет не дає приводу для нервів при передачі великих даних, забезпечуючи швидкості до 100 Мбіт / с, але тільки якщо до свічу провайдера не підключені десятки інших абонентів, які люблять дивитися потокове відео і качати торенти. У цих випадках різкого падіння швидкості інтернет-з’єднання в два-три рази, особливо у вечірній час, не уникнути.

Якщо провайдер говорить про можливість використовувати у вашому домі оптоволокно, то підключення до нього має вирішити проблему з падінням швидкості. У деяких випадках оптоволокно можуть провести і до квартири, але для цього буде потрібно спеціальне обладнання. Коштувати такий інтернет буде трохи дорожче витої пари.

Зрозуміти, наскільки сильно скорочується пропускна здатність каналу провайдера можна просто вимірявши швидкість інтернету в денний і вечірній час.

Швидкісний інтернет через W-Fi

Однак, якщо ви використовуєте Wi-Fi роутер, падіння швидкості на шляху до ваших девайсів по бездротовому каналу буде в будь-якому випадку, в більшій чи меншій мірі, в залежності від вашого обладнання. Втрати швидкості в бездротовому з’єднанні обумовлені використанням обмеженої ширини каналу, шифруванням і завантаженістю обраного вами (або роутером) каналу вашими сусідами.

У першому випадку підвищити швидкість прийому даних з інтернету допоможе спеціальний режим дводіапазонного роутера (не кожна модель підтримує), при якому на віддачу користувачеві задіюються відразу два діапазони: 2,4 і 5 ГГц.

Якщо у вашому під’їзді більшість сусідів використовують роутери, то в більшості своїй передача здійснюється на частоті 2,4 Гц на стандартних каналах 1/6/11. Поліпшити ситуацію допоможе вибір проміжних каналів, менш зашумлених сусідами.

Підібрати більш-менш не завантажений канал дозволить мобільний додаток wi-fi analyzer. Однак варто пам’ятати, що у більшості клієнтських пристроїв потужність передавача знижена більш ніж в два рази на «крайніх» каналах (1 і 11/13 для 2,4 ГГц).

Більш радикальним рішенням може стати придбання роутера з підтримкою двох діапазонів і використання частоти 5 ГГц. На цьому діапазоні каналів для вибору більше, однак варто врахувати, що пробивна здатність через капітальні стіни у нього набагато гірше.

Мобільний інтернет через 3G – 4G

Звичайно, мати швидкісний мобільний інтернет – це прекрасно, але вартість цього задоволення досить велика. Сучасні тарифи мобільних операторів істотно різняться. Сума залежить від швидкості і обсягу передплаченого трафіку. Але в будь-якому випадку, з мобільним інтернетом торенти особливо не накачаєш, а на відеоролики, як правило, досить і 2 Гбайт трафіку.

Яка швидкість інтернету потрібна насправді?

Все залежить від завдань, які ви будете виконувати. Багато хто впевнений, що висока швидкість потрібна для геймінгу, але це далеко не так. Для більшості популярних онлайн-ігор буде цілком достатньо швидкості 5 Мбіт / сек. А ось для перегляду відео – більше. Причому оптимальне значення безпосередньо залежить від роздільної здатності ролика. Залежність приблизно така.

SD-відео (480 p) – 2 Мбіт / сек.

HD-відео (720 p) – 5 Мбіт / сек.

Full-HD (1080 p) – 10 Мбіт / сек.

Ultra-HD (2160 p) – 30 Мбіт / сек.

Врахуйте, що в даному випадку мова йде про один пристрій і один потік. Як правило, в квартирах через роутери підключено кілька пристроїв, так що потрібно врахувати нюанси спільного використання. Як показує практика, швидкості 100 Мбіт / с. з запасом вистачає для потреб сім’ї з 3-4 чоловік.

Як добитися високої швидкості вашого домашнього і мобільного інтернету